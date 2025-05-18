陸女找行政工作　竟遭公司嗆「太醜了，不行！」

▲網友翻出該間公司負責人的照片。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

深圳陳姓女子近日在網路上找工作，不料竟被一家公司以「太醜了」為理由拒絕，令女子非常不滿。事件鬧大之後，當地人力資源局也介入，已對涉事公司啟動核查與處置。

陳女16日凌晨在社交平台發文表示，自己在招聘平台上看到深圳一間財務管理公司在招聘行政，月薪為2000至3000元人民幣（約8000至1.2萬元新台幣），位於深圳市龍崗區，於是在平台上向對方瞭解具體情況。

陳女傳訊「您好，不知道這個崗位是否還在招人，我仔細查看了您發的職位訊息，覺得自己比較適合，希望能得到您的回覆。」沒想到的是，對方隨後回覆，「不行，太醜了。」這令陳女感到非常無語和氣憤，「我氣得我說不出話來，已自閉！」

陳女發文之後，迅速引發大量關注，截至16日下午1點，就有將近4800條留言。甚至還有網友為了幫陳女報仇，下載了該間公司負責人的照片，假裝應聘，再故意貼出照片說自己醜。

女子提到，自己畢業兩三年了，最近在找工作，看到合適崗位都會投遞簡歷，看到這家公司的崗位也是禮貌性詢問了一下，沒想到被這樣回覆，「第一次碰到這種人，氣得說不出話來，心中堵著一口氣。」

女子還說，自己也通過平台投訴了這家公司，目前只收到平台的自動回覆，說是會監督該帳號。

大陸媒體也詢問了該公司的負責人，但對方似乎不太在意，只說「別人回的，下面那個人。」以及「不用管它，就這樣就行了，當作沒看見，沒關係的，她（陳女）想怎麼搞就怎麼搞。」

負責人還說，目前崗位仍在招聘中，「公司運營得非常好，我們在正常工作。」而對於網友的攻擊，負責人說，「我知道的，這些人吃飽了沒事乾，不做正事，才有那麼多時間。」

隨著事件越鬧越大，深圳市龍崗區人力資源局也採取了行動，工作人員證實，已第一時間聯繫了當事人陳女，並同步啓動對涉事企業的核查和處置。

▼網友假裝應聘，故意貼出該公司負責人的照片。（圖／翻攝微博）

