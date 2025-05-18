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詐騙上億元全給女友花！陸男自己卻節儉度日

▲▼詐騙上億元全給女友花！陸男自己卻節儉度日。（圖／翻攝微博）

▲劉男詐騙上億，近日被警方逮捕。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸劉姓男子透過非法手段詐騙3270萬元人民幣（約1.3億元新台幣），將所有騙來的錢都給女友拿去買豪宅、豪車，自己則過著非常節儉的生活，甚至還住在父母的家中。

四川成都警方16日表示，他們2021年開始就對劉男展開偵查，發現劉男在沒有取得成都市某加油站相關經營權及授權委託的情況下，向被害人出示虛假的《授權委託書》，簽訂《加油站租賃合同書》騙取定金。

警方提到，2021年3月，劉男謊稱取得四川某能源公司股權及該公司名下加氣站所有權的情況下，騙取湖北某石油公司租賃費。

2021年5月，劉男以同樣方式與成都某石油有限公司簽訂《股權轉讓協議》，騙取該公司股權轉讓金。2022年10月，劉男使用已失效的《成都某加油站租賃合同》，謊稱能將該加油站轉租，騙取租賃定金。

這段期間，劉男以租賃或出售加油站、加氣站為由，透過偽造合同協議、營業執照及私刻印章等手段騙取錢財3270萬元人民幣。

▼劉男把詐得的贓款都交給女友，讓女友購買豪車、豪宅。（圖／翻攝微博）

▲▼詐騙上億元全給女友花！陸男自己卻節儉度日。（圖／翻攝微博）

警方指出，劉男在騙取錢財後，並沒有立即揮霍，而是想盡辦法逃避追查，利用商業預付卡監管漏洞，用贓款在全國多個商超購買預付卡，然後通過「卡串串」將預付卡進行售賣，「卡串串」在收取相應的提成後將錢打回給劉男，想以此形成資金流向的物理隔離。

正因如此，劉男被抓獲後拒不認罪。專案組警方在3個月的時間內奔波於全國10多個城市，訊問涉案人員70多人，分析涉案賬戶80多個、金流30多萬條，查清贓款去向，取得關鍵證據，將劉男批准逮捕。

警方提到，劉男的詐騙所得並沒有用來自己消費，而是幾乎都轉給了自己的女友，女友用來購買豪宅、豪車，劉男自己的生活則是非常節儉。

專案組警方分析，劉男的心思非常縝密，利用熟人關係，透過熟人介紹來實施詐騙，降低了受害者的警惕性；面對劉男提供的偽造協議、合同，受害人沒有進一步去核實真偽；劉男還利用了受害人貪便宜的心理。

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