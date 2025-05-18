詐團新騙術！上班族「挑戰機械臂」面交30萬　淪車手被逮

▲東港警方逮獲車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



1名男車手原為月收4萬餘元的上班族，在臉書結識網友並轉加Line後熟識，兩週內信任對方，被「挑選達人-機械臂挑戰」等話術吸引加入群組。初期面交30萬元並在網頁顯示獲利5萬元，後遭詐團以App操作錯誤為由要求提供帳戶存簿，進一步誘騙其擔任「證券公司線下專員」協助收款，最終遭東港警方查獲，懊悔不已。

東港警分局本月14日至16日之間共查獲2名面交車手，並與金融機構合作攔阻欲用保單借款購買點數卡之民眾1名；其中，63歲謝男透過App「抖音」的廣告接收到股票投資資訊，已交付新臺幣30萬元予偽稱是證券公司營業員的車手，驚覺遭詐騙而向本分局報案，而另一名陳男則是幸好在匯款至人頭帳戶前先至東港派出所諮詢而免於損失，並報警誘捕車手。

而這次查獲的40歲男車手，原為約收入4萬餘元之上班族，因在Meta(臉書)認識網友後，互相加Line成為好友開始聊天，經過2個禮拜後開始信任對方而被「挑選達人-機械臂挑戰」等噱頭吸引，陸續加入「達人秘書」、「達人老師」等好友，且陸續加入群組，看到群內大家都賺錢，面交投資30萬元後電腦網頁顯示獲利5萬元。

但是詐騙集團稱渠操作App下單時數字多了1個0，需寄出自身帳戶存簿才能處理，經過各種話術後，這位上班族從人頭帳戶變成「證券公司線下專員」開始跟客戶收款，成為收款車手，被警方查獲。

警方呼籲民眾切莫相信在社交、交友等App軟體上所認識的網友，並勿任意加入假投資公司的LINE等通訊軟體對話群組，詐騙集團用各種話術誘騙民眾，並以假網頁顯示獲利金額取信被害人，等被害人加碼投資散盡積蓄後，網友不見了，群組也消失了，最終淪為車手，身陷囹圄。