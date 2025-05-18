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改善「豬屎味」　關山預定設置畜牧資源化處理設施明年完工

▲改善豬屎味，畜牧廢棄物處理設施將落腳關山。（圖／記者楊晨東翻攝）

改善豬屎味，畜牧廢棄物處理設施將落腳關山。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為解決長年困擾地方的畜牧廢棄物問題，台東縣關山鎮將設置「畜牧糞尿資源化處理設施」，環境部長彭啟17日親赴關山鎮會勘預定地，並與中央與地方官員、畜牧業者共同聽取簡報。該設施預定今年9月動工，預計明年11月完工啟用，盼藉此有效解決惡臭與污染問題，推動環境友善與農村永續發展。

關山鎮為台東主要畜牧重鎮之一，目前鎮內10家畜牧場飼養逾25,000頭豬，平均每日產生約380噸廢水，長期以傳統運輸與曝曬方式處理，效率低落且易衍生河川污染與異味擾民問題。鎮長彭成豐上任後積極尋求解方，促成此次計畫經費由環境部核定補助。

此案由立委陳瑩、莊瑞雄協助爭取，台東縣政府與關山鎮公所也共同投入地方配合款，總經費達新台幣2億5,957萬元，包含中央補助9,126萬元，縣府與鎮公所配合款2,574萬元，以及業者自籌1億4,257萬元。

彭啟明部長表示，此案於今年2月14日核定，象徵中央對地方執行力的肯定。他指出，傳統畜牧模式難以兼顧環保與效率，透過資源循環與再生能源技術，未來可望提升畜牧產業層次，同時改善民眾生活品質。他也強調，雖然環境部預算有限，但關山案件因條件成熟與地方積極協調，得以率先獲得支持。

現場除部長外，尚有立委陳瑩、莊瑞雄、台東縣環保局長黃權煒、關山鎮公所秘書林梓群、縣議員陳宏宗辦公室秘書黃玉芩，以及多位養豬戶代表出席，齊聚預定地關心後續推動進程。

未來完工後，預期能有效提升畜牧廢棄物處理效能，減輕地方環境壓力，為台東打造出結合環保與產業升級的農村新典範。

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