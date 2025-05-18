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第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

▲關山首屆縱谷盃足球邀請賽熱鬧開踢。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山首屆縱谷盃足球邀請賽熱鬧開踢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮推動基層足球運動有成，首屆「縱谷盃學童足球邀請賽」17日在德高國小熱血開踢，共吸引來自台東縣各地的21支隊伍、約250位學童參與。從上午開賽開始，在豔陽高照的球場上，小選手們揮汗奔馳、全力以赴，場邊觀戰的家長與師長不斷加油打氣，場面熱鬧又感人。

本次邀請賽由關山鎮公所主辦，延續自前年起暑假期間開辦的兒童足球營基礎，除鎮內各國小隊伍外，還吸引池上、海端、卑南等鄉鎮學童組隊參與，甚至有台東家扶中心也共襄盛舉。參賽年級自國小低年級到高年級，共分三組競賽，藉由比賽促進地區交流，也讓孩童在運動中學習團隊合作與競爭精神。

賽事開幕典禮由關山鎮公所秘書林梓群代表鎮長彭成豐致詞歡迎，並感謝各校與家長熱情投入，現場亦有縣議員陳宏宗辦公室秘書黃玉芩、鎮民代表劉曉菁、縣長洪威光、議長秘書溫昌寶與各校校長、里長到場支持。黃玉芩表示，議員長期支持基層體育，未來也將爭取資源，協助學校添購足球門等設施，持續提升訓練品質。

經過一天的激戰，三組比賽結果出爐。低年級組由霧鹿奇突奪冠、萬安堅毅居次，第三名與第四名分別為初苦耐勞及瑪拉斯達邦；中年級組冠軍為關山豪豬，亞軍為電光國小B隊，季軍與殿軍則為初心絕對與瑪拉斯達邦；高年級組方面，太平國小技壓群雄奪下第一，德高小仙女、瑪拉斯達邦A隊與成功國小分列二至四名。

鎮公所表示，未來將持續辦理足球營與賽事，培養學童運動習慣，深化在地體育基礎，也期望透過賽事交流，讓孩子在快樂踢球中成長茁壯。

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