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蔡英文出訪穿「9萬塊風衣」　沈政男曝7年前往事：一直在等1事

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文穿的風衣價值9萬塊。（圖／翻攝自FB／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者鄺郁庭／綜合報導

前總統蔡英文近日在粉專分享身在立陶宛的照片，有網友發現她身上的黑色風衣要價9萬多塊，意外掀起話題。精神科醫師沈政男在臉書發文指出，與其關注穿什麼，更應該關心她執政留下的兩岸局勢，文末則打趣道，「我還在等，蔡英文什麼時候再去吃一下肉圓。穿著九萬外套吃小吃。」

沈政男在臉書以「比九萬外套更重要的事」為題發文，提到蔡英文穿了9萬風衣出訪歐洲，引發網路熱議。他認為蔡英文已經卸任，愛怎麼花自己的錢是個人事務，「其實那樣的生活風格與消費水準，就是原本的她，只是當總統八年不好意思表現出來罷了。」

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他說自己比較好奇的是，前陣子去彰化吃肉圓，在小吃店牆壁上有看到蔡英文的簽名，是2018年地方選舉民進黨大敗以後，有人勸她下鄉吃小吃拚人氣，所留下的到此一遊，「後來我就一直在等，到了她連任成功，一直到卸任，什麼時候再去吃肉圓？結果是，沒有。」

沈政男直呼，蔡英文「就是喜歡吃西餐吧！」並說自己愛觀察政治人物的小節，「嗯，蔡英文連一個排骨便當都沒辦法吃完，她跟大家的生活習慣就是不一樣。」

另外，他認為比9萬外套更值得關注的是，蔡英文在跟英國國會部分議員演講的時候說，「台灣的存在與人民的堅定意志，對中國擴張野心構成關鍵嚇阻。」但這與九年前蔡剛就任時的說法對比鮮明，「那時她還說尊重九二共識的歷史事實，現在卻只留下兩岸敵意加深、互動斷絕的遺產。」

沈政男認為，蔡英文把這種對抗定位傳承給了賴清德，「大概是斯德哥爾摩症候群吧」，他指出賴清德曾自稱「親中愛台」，卻在黨內初選敗給蔡英文後開始轉向，如今也延續「抗中保台」路線，甚至加碼成政治鬥爭的籌碼。

他也點出，賴清德在親美立場上更明確，但美國政治風向難測，「川普言行難料，讓許多台灣人皺眉」。他更提到，蔡英文的外交言論仍停留在冷戰思維，「她四十年前在英國學的那一套，早就不適用了。」最後，沈政男還補一句，「嗯，我還在等，蔡英文什麼時候再去吃一下肉圓。穿著九萬外套吃小吃。」

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