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腦死孕婦被迫延命11周！美墮胎禁令惹議　醫院拒拔管只為救胎兒

腦死孕婦被迫延命11週！喬治亞州墮胎禁令惹議　醫院拒拔管只為救胎兒

▲ 孕婦被宣告腦死，但院方決定將其生命延續至胎兒能夠存活為止。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國喬治亞州一名30歲懷孕婦女遭遇多重腦血栓後宣告腦死，但因當地墮胎法規嚴格，院方決定將這名「法律上死亡」的女子生命延續至胎兒能夠存活的時刻，事件曝光後引發對母親自主權、胎兒生命權與法律邊界的激烈討論。

綜合《美聯社》及People等美媒報導，這名來自喬治亞州的30歲孕婦艾德里安娜．史密斯（Adriana Smith）2月因多重腦血栓被宣告腦死，儘管如此，當地醫院仍依據州法律為她延命，直至胎兒可存活為止。

艾德里安娜今年2月出現劇烈頭痛，就醫後僅被開立止痛藥回家休養，未料隔天陷入昏迷，送醫後被診斷為腦部多重血栓，最終腦部完全無反應，被確認腦死亡。她當時懷孕僅9周，但據該州2019年通過的《心跳法案》，一旦胎兒可偵測到心跳，就不得進行人工流產，因此院方選擇依照法律維持她的生命跡象。

艾德里安娜的母親艾普莉爾（April Newkirk）坦言，這段時間對她而言「相當折磨」，認為院方不顧艾德里安娜生前的意願，也未充分告知家屬胎兒可能的健康風險。目前胎兒已達21周，醫生預計需再維持11周，直到32周才可能具備在子宮外存活的條件。

專家指出，喬治亞州《心跳法案》未明確規範腦死孕婦的處置，造成醫療界與法律界混淆。雖然該法允許在母親生命危險時墮胎，但未對腦死情況提供指引，導致院方在法律與倫理間兩難。

這起事件引發社會對胎兒法律地位的討論。批評者認為，將胎兒視為法律上的「人」可能侵害母親自主權，尤其是在母親已被宣告死亡的情況下；支持者則認為應尊重胎兒生命權，而法律應該更清楚界定相關情況。

腦死孕婦被迫延命11週！喬治亞州墮胎禁令惹議　醫院拒拔管只為救胎兒

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