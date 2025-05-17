不爽老公偷看A片！　人妻「割掉陰莖」煮湯喝掉

▲巴西一名人妻將老公的陰莖割掉後煮成湯。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

巴西西部阿克雷州（Acre）日前發生一起駭人情殺事件，一名女子在發現丈夫偷看色情片後，疑似一氣之下殺害對方，並將其生殖器割下丟進豆湯裡煮，甚至還自己吃了下去。

根據巴西當地媒體報導，這起事件發生在阿克雷州小鎮阿克雷蘭迪亞（Acrelandia），行兇女子在案發當天與丈夫發生爭執後殺害對方，更將部分陰莖加入豆湯烹煮。更令人毛骨悚然的是，她竟然親口將煮好的湯喝下肚。

家屬發現女子丈夫失聯後報案，警方隨即展開搜索，最終在兩人住處附近發現死者遺體，屍體下半身明顯殘缺。行兇女子在接受訊問時已坦承犯案，至於那鍋豆湯是否曾被他人誤食，目前仍在調查中。

警方指出，整起事件的起因疑似為女子發現丈夫觀賞色情影片後情緒爆發，加上兩人原本就可能有感情糾紛，最終釀成悲劇。

事實上，這並非巴西近期唯一的極端案件。數月前，住在海濱小鎮佩魯伊比（Peruibe）的60歲男子費雷拉（Celso Marques Ferreira）也被發現陳屍街頭，遺體遺失部分心臟與生殖器。65歲女子蘇莎（Josefa Lima de Sousa）事後坦承與伴侶共同犯案，聲稱是因受害者涉及性侵兒童，她才會將他的性器與心臟煮熟並吃下。

另一起則發生在亞洲的菲律賓碧瑤市（Baguio City），有一對夫妻正在發生性行為時，丈夫疑似喊錯名字，讓55歲妻子氣炸，趁對方睡著後持刀割斷其陰莖。儘管鄰居趕緊將男子送醫急救，但醫師仍無法成功接回斷肢。