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每次經過鹹酥雞就淪陷！營養師教「兩分鐘」破解聞到就想吃魔咒

▲▼鹹酥雞,營養師高敏敏,美國南佛羅里達大學,研究。（圖／記者楊智雯攝）

▲聞到路口傳來鹹酥雞的味道就淪陷了！（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

你是不是也有這種經驗，晚上出門運動、散步、跑個腿，結果才走兩步，就聞到路口傳來熟悉的味道，鹹酥雞炸鍋正在開炸，空氣中飄著胡椒與蒜香，整條街都在呼喚你：「來買雞排啊～要切不要切」，還有麵包店也不遑多讓，原本只是想路過，結果出來手上多了三顆菠蘿麵包、兩條吐司和一個不知道什麼時候加進籃子的香蒜法國，真的是「嘴巴說不要，手卻很誠實」。

面對這種誘惑，很多人會想「我到底為什麼這麼容易被香味牽著走」？這問題，營養師高敏敏在臉書上給出了一個非常實用又科學的解答，她引用美國南佛羅里達大學的研究指出，我們對香味的反應，其實和「聞多久」有很大的關係。

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▲▼鹹酥雞,營養師高敏敏,美國南佛羅里達大學,研究。（圖／記者楊智雯攝）

▲營養師高敏敏在臉書分享破解聞到鹹酥雞就想吃的魔咒。（圖／取自營養師高敏敏臉書）

簡單來說，如果你經過炸雞店、鹹酥雞攤，停下來多聞個兩分鐘，這股香味反而有可能「聞久變淡」，讓你的大腦對它的渴望降低，研究甚至顯示，聞超過兩分鐘，反而會讓你想選擇健康的天然食物，但如果只是匆匆聞個幾秒，大腦會立刻陷入「我就是想吃！」的衝動模式，讓你不知不覺掏出錢包、開啟暴食開關。

更有趣的是，研究還觀察了不同香味的影響，當實驗者在超市或學校餐廳聞到披薩或炸物香味超過兩分鐘，反而會轉向選擇水果、沙拉等健康食材，而如果現場一直飄著水果味，受試者反而想衝去買炸雞和薯條。營養師高敏敏建議，不妨把這招學起來，下次經過鹹酥雞攤，就站在旁邊深呼吸個兩分鐘，讓自己冷靜一下再決定要不要買！

貼文一出，也引發網友熱烈回應，笑稱「麵包店真的超危險，進去至少三顆起跳」、「為了不衝動買炸雞，下次出門要帶秒錶」，也有不少人表示驚訝「原來可以靠聞香冷靜下來，我以前都是秒買型！」、「我是那種聞10秒就立刻掏錢的人，這篇根本說中我」也有人理性留言：「以後朋友想吃宵夜，我就陪他站在攤位前聞兩分鐘再決定。」

不少網友也打趣表示，這招雖然簡單，但實際操作起來可能更考驗意志力，甚至有人笑稱：「站著聞香兩分鐘，可能更餓了。」這項研究也讓人重新思考，與其硬逼自己壓抑食慾，不如用更溫和的方式與大腦對話，透過短短兩分鐘的「聞香時間」，或許就能改變吃更多高熱量食物的衝動。

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