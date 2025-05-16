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國光客運撞桃機車道牆「疑轉彎角度沒抓好」　駕駛無酒駕

▲▼國光客運自撞桃機第一航廈車道牆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲國光客運自撞桃機第一航廈車道牆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者李姿慧／台北報導

國光客運一輛載滿乘客巴士今天(16日)凌晨1時35分預計從桃園機場出發至台北車站，卻突然在桃機第一航廈客運站出口自撞車道牆，造成31人受傷，其中外籍旅客有22人，包含韓日法和東南亞等旅客。國光客運說明，該事故疑駕駛轉彎角度沒抓好不慎擦撞路牆，駕駛無酒駕情況。

今天凌晨1時35分，桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生國光客運1819路線巴士自撞事故，造成31人輕傷，包含駕駛。

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桃園機場公司表示，該事故獲報後立即啟動三級應變機制，派遣機場消防隊、聯新醫療中心、桃園市消防局、航警局前往救護並啟動大量傷病患處理程序。經現場檢傷分類後分別送至林口長庚、桃園榮民醫院、聯新醫院、敏盛醫院及部立桃園醫院，於2時48分完成全數旅客送醫治療，乘客傷勢主要為擦挫傷及輕微撕裂傷。

機場公司表示，國光客運1819路線為桃園機場往台北車站的國道巴士，甫自起點站第一航廈站發車離開時，於車站出口轉彎處撞擊車道牆面造成車上駕駛1人、乘客30人主要傷勢為撕裂傷、擦挫傷等輕傷。

其中9人為本國籍、外國籍乘客有22人，包含韓國11人、日本4人、緬甸4人、法國2人、馬來西亞1人，在機場消防救護隊陪同下分別送至新北市林口長庚醫院及桃園市榮民醫院、聯新醫院、敏盛醫院及部立桃園醫院等五家醫療院所醫治。

機場公司指出，今凌晨1時51分即成立初級應變中心、2時6分升級為緊急應變中心，總經理范孝倫、副總經理李俊德於現場指揮救災後送事宜，要求國光客運公司王站長進行受傷乘客慰問及後續關懷機制；亦通報外交部領事事務局機場辦事處協助外籍旅客及外館聯繫事宜。

至於肇事原因，桃機公司指出，目前正由航警調查中，受損巴士於3時43分拖離現場，4時3分完成現場清理恢復通行。已要求國光客運至醫院探視乘客並負起後續相關賠償責任，後續求償事宜可洽國光客運桃園機場站(03-3834004)。

國光客運則說明，本次事故疑似駕駛轉彎角度沒抓好不慎擦撞路牆，確切原因尚待釐清，國光汽車有限公司183-u5號車，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常，駕駛皆無酒駕情況。

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