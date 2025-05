撿到寶！哈佛79年前用827元購入《大憲章》　「竟是1300年真跡」

▲哈佛法學院1946年以僅27.50美元的《大憲章》「副本」,如今被證實是真跡。(翻攝harvard.edu)

圖文/鏡週刊

哈佛大學法學院在1946年以僅27.50美元(約新台幣827元)購得的一份《大憲章》(Magna Carta)副本,經最新研究證實,竟是西元1300年英王愛德華一世(King Edward I)時期發行的極為稀有真品,震驚學界。

根據《CNN》報導,這份手稿之所以重新被注意,源自倫敦國王學院中世紀歷史學教授大衛卡本特(David Carpenter)在哈佛法學院的線上典藏中偶然翻查資料。他原本只是在家中研究非官方版本的《大憲章》,卻意外發現名為「手稿第172號」的文獻竟為1300年版本的真跡。

卡本特向《CNN》表示:「我原以為會看到一本法規手冊,沒想到點進去一看卻驚覺這是1300年的原本。」之後,他隨即聯繫另一名《大憲章》專家、英國東英吉利大學的歷史學教授尼可拉斯文森特(Nicholas Vincent),對方也確認這個真實性。

文件的真實性由多項細節佐證,包括開頭以大寫「E」字母(代表「Edwardus」)開篇的書寫格式、手稿尺寸與其他6份已知版本高度一致,以及哈佛法學院後續提供的紫外線掃描與比對影像,皆支持其為原件。

▲大衛卡本特正在研究《大憲章》,有驚天發現。(翻攝harvard.edu)

《大憲章》是英國歷史上最具象徵意義的法律文件之一,1215年首次發布,被譽為現代人權與法治觀念的濫觴。它首次明文載明「國王及其政府亦須遵守法律」,對後世的民主與法律制度產生深遠影響。

哈佛法學院這份文件的來歷也十分曲折,根據校方說法,該校是在1946年從倫敦書商Sweet & Maxwell的拍賣會上購得此手稿。拍賣目錄當時僅將其描述為「1327年抄本……表面有磨損與潮痕」。但事後追查發現,這份手稿最早由一戰英國皇家空軍副元帥梅納德(Marshal Maynard)持有,他的親屬為著名的反奴隸貿易運動人士。

文森特教授表示:「這份文件的傳承背景本身就令人難以置信。在當代美國正面臨對自由與憲政傳統的辯論之際,這份歷史文獻的再現,一切彷彿早已註定。」

哈佛法學院圖書館服務副院長阿曼達華森(Amanda Watson)則對英國學者的研究成果表示讚賞,稱此發現展現了學術界在開放館藏後的非凡潛力。

卡本特、文森特兩位學者預計將於6月赴哈佛出席慶祝活動。屆時,這份《大憲章》真跡也可能正式對外展出,成為哈佛館藏中的鎮館之寶。

A “copy” of Magna Carta sold to the Harvard Law School Library in 1946 has been identified as one of just six extraordinarily rare originals that survive intact from 1300. pic.twitter.com/1Wid2zfUI6