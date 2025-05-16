中國施壓！南非更改台灣駐處地址　林佳龍：違反協議不具效力

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

南非自去年開始，接連要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，近日南非外交部還擅自更改台灣代表處之名，降格成「台北商務辦事處」，甚或進一步刪除住處位於首都的地址。對此，外交部長林佳龍今（16日）表示，南非持續透過小動作來向中國表態，但違反協議的小動作，不僅不具效力，更暴露是基於壓力之下的利益交換行為。

南非政府要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，不料，正值雙方磋商之際，南非外交部官網日前又將台灣代表處改名為「台北商務辦事處」，並歸類在「國際組織」之下，甚或進一步刪除駐處位於普利托利亞的地址，改為約翰尼斯堡。

▲南非外交部官網強行把我外交部「南非台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

針對南非逼迫台灣駐處降格一事，林佳龍今日上午出席2025WHA推案行前記者會時提及，目前駐南非代表處還是正常運作，對於南非外交部官網擅改中華民國台灣的名稱與資料，已訓令駐南非代表處交涉。

林佳龍指出，自去年以來，在中國的壓力之下，南非外交部的作為引起批評，不只是台灣抗議，連南非執政聯盟的政府、政黨，也都表達反對南非外交部片面的行動，此外，美國政府、行政部門與國會議員也數度表達關切。

林佳龍強調，南非外交部持續透過小動作來向中國表態，這是中國的壓力，然而，台灣會持續捍衛國家應有的權利，同時，當初南非與中共建交時，台灣與南非政府就有協議，有白紙黑字不能片面違反，違反這些協議即不具效力。

最後，林佳龍表示，南非外交部的小動作，只是暴露其基於壓力之下的利益交換行為，台灣不僅不予承認，更會持續交涉，希望就台灣與南非關係進行雙向溝通與協商，在此之前，會以確保代表處正常運作為目標，也會持續結合理念相近國家為台灣發聲。

根據「中央社」報導，南非政府分別在去年10月及今年1月兩度致函台灣駐南非代表處要求遷離首都普利托利亞，繼今年3月南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），如今又刪除台灣駐處資訊，在南非外交部官網點選「國際關係」類目下「外國駐南非代表」資訊頁，發現台灣不僅被歸類在「駐非國際組織」之下，且進入「台北商務辦事處」，發現位在普利托利亞的地址等聯絡資訊都已被刪除，也未註明駐南非代表廖文哲。

此外，「台北商務辦事處」被列入「資訊辦公室」（Office of the Information Division）的聯絡方式，地址、電話、郵政信箱都位於約翰尼斯堡，且其E-mail地址甚至不是台灣外交部所屬的@mofa.gov.tw，而是屬於南非電信公司的@telkomsa.net。

▼南非外交部官網在今年3月即已強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」，今再發現地址被遷出首都普利托里亞（Pretoria）至約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

▲▼今年3月南非強行更改我國南非駐地名稱為「台北商務辦事處」，並要求遷址，（上圖）當時地址仍在首都普利托里亞（Pretoria），（下圖）今發現已被強行更換到約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝南非外交部官網）