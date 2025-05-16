中國施壓！南非更改台灣駐處地址　林佳龍：違反協議不具效力

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國施壓！南非強行更改台灣駐處地址　林佳龍：違反協議不具效力

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

南非自去年開始，接連要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，近日南非外交部還擅自更改台灣代表處之名，降格成「台北商務辦事處」，甚或進一步刪除住處位於首都的地址。對此，外交部長林佳龍今（16日）表示，南非持續透過小動作來向中國表態，但違反協議的小動作，不僅不具效力，更暴露是基於壓力之下的利益交換行為。

南非政府要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，不料，正值雙方磋商之際，南非外交部官網日前又將台灣代表處改名為「台北商務辦事處」，並歸類在「國際組織」之下，甚或進一步刪除駐處位於普利托利亞的地址，改為約翰尼斯堡。

 ▲▼南非強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」，並限期在3月底前遷出首都普利托里亞（Pretoria）至約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

▲南非外交部官網強行把我外交部「南非台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

針對南非逼迫台灣駐處降格一事，林佳龍今日上午出席2025WHA推案行前記者會時提及，目前駐南非代表處還是正常運作，對於南非外交部官網擅改中華民國台灣的名稱與資料，已訓令駐南非代表處交涉。

林佳龍指出，自去年以來，在中國的壓力之下，南非外交部的作為引起批評，不只是台灣抗議，連南非執政聯盟的政府、政黨，也都表達反對南非外交部片面的行動，此外，美國政府、行政部門與國會議員也數度表達關切。

林佳龍強調，南非外交部持續透過小動作來向中國表態，這是中國的壓力，然而，台灣會持續捍衛國家應有的權利，同時，當初南非與中共建交時，台灣與南非政府就有協議，有白紙黑字不能片面違反，違反這些協議即不具效力。

最後，林佳龍表示，南非外交部的小動作，只是暴露其基於壓力之下的利益交換行為，台灣不僅不予承認，更會持續交涉，希望就台灣與南非關係進行雙向溝通與協商，在此之前，會以確保代表處正常運作為目標，也會持續結合理念相近國家為台灣發聲。

根據「中央社」報導，南非政府分別在去年10月及今年1月兩度致函台灣駐南非代表處要求遷離首都普利托利亞，繼今年3月南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），如今又刪除台灣駐處資訊，在南非外交部官網點選「國際關係」類目下「外國駐南非代表」資訊頁，發現台灣不僅被歸類在「駐非國際組織」之下，且進入「台北商務辦事處」，發現位在普利托利亞的地址等聯絡資訊都已被刪除，也未註明駐南非代表廖文哲。

此外，「台北商務辦事處」被列入「資訊辦公室」（Office of the Information Division）的聯絡方式，地址、電話、郵政信箱都位於約翰尼斯堡，且其E-mail地址甚至不是台灣外交部所屬的@mofa.gov.tw，而是屬於南非電信公司的@telkomsa.net。

▼南非外交部官網在今年3月即已強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」，今再發現地址被遷出首都普利托里亞（Pretoria）至約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

▲▼南非強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」，並限期在3月底前遷出首都普利托里亞（Pretoria）至約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

▲▼南非強行把我外交部「南非台北代表處」更名為「台北商務辦事處」，並限期在3月底前遷出首都普利托里亞（Pretoria）至約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝Google地圖、南非外交部官網）

▲▼今年3月南非強行更改我國南非駐地名稱為「台北商務辦事處」，並要求遷址，（上圖）當時地址仍在首都普利托里亞（Pretoria），（下圖）今發現已被強行更換到約翰尼斯堡（Johannesburg）。（圖／翻攝南非外交部官網）

▲▼南非台北代表處遭到南非外交部強行降格為「商務辦事處」，並將聯絡地址從普利托利亞強行改到為約翰尼斯堡，聯絡信箱也非外交部信箱而是當地的電信公司信箱。（圖／翻攝南非外交部官網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市警酒駕！　遭自己人當場揪出
快訊／「反廢死」公投！　表決54：48通過
國光自撞釀31傷！初判原因曝　開15分鐘就出事
手機電池超快沒電？「3功能」是耗電大戶
北市府2月就遞世壯運邀請函　賴清德失同台黃仁勳良機
全聯飲料整箱16元　「每瓶不到1元」限時搶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「反廢死」公投通過823將投票！　吳宗憲：用更大的民主來解決

蕭美琴因黃仁勳才出席世壯運？　陳宥丞：總統府、北市各有盤算

南澳鄉長言語性騷擾女下屬　監察院通過彈劾

快訊／國民黨提「反廢死」公投　院會表決54人贊同通過

世壯運智慧錶竟用中國製晶片　許淑華批蔣萬安成洗產地幫凶

國民黨以罷制罷喊卡！　陳乃瑜：市民朋友眼睛是雪亮的

林欽榮反擊！指京華城違法自創容積　和亞灣2.0「3點大不同」

綠營曝賴清德滿意度57.3％創新高　 黃揚明拿民調對比：平行宇宙

中國施壓！南非更改台灣駐處地址　林佳龍：違反協議不具效力

亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

「反廢死」公投通過823將投票！　吳宗憲：用更大的民主來解決

蕭美琴因黃仁勳才出席世壯運？　陳宥丞：總統府、北市各有盤算

南澳鄉長言語性騷擾女下屬　監察院通過彈劾

快訊／國民黨提「反廢死」公投　院會表決54人贊同通過

世壯運智慧錶竟用中國製晶片　許淑華批蔣萬安成洗產地幫凶

國民黨以罷制罷喊卡！　陳乃瑜：市民朋友眼睛是雪亮的

林欽榮反擊！指京華城違法自創容積　和亞灣2.0「3點大不同」

綠營曝賴清德滿意度57.3％創新高　 黃揚明拿民調對比：平行宇宙

中國施壓！南非更改台灣駐處地址　林佳龍：違反協議不具效力

亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

翁倩玉睽違47年再拍台片！　同框陳意涵、鍾欣凌、安心亞「重磅卡司曝光」

等黃仁勳開金口　專家：核電翻身全看產業領袖一句話

「反廢死」公投通過823將投票！　吳宗憲：用更大的民主來解決

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

Ozone子翔首支個人單曲「竟被他說難聽」　錄音艱辛過程曝光

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

蕭美琴因黃仁勳才出席世壯運？　陳宥丞：總統府、北市各有盤算

被問小糯米母親節找楊冪？劉丹臉色突變「不要問這些」瞬間冷場

快訊／北市南港分局警員酒後駕車　遭新北自己人當場揪出

外資買超157.13億連11買　買超前10名金融股占了6檔

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

政治熱門新聞

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

北市公布33名酒駕累犯名單　「陳紹琳」7次最多、這4人照片張貼鄰里

想在世壯運「宣揚武統」　2陸選手被拒入境

向賴清德發怒吼！藍發起「519全民叭賴」　下午5點20分按喇叭抗議

世壯運狀況多　許淑華批蔣萬安害台灣丟臉

世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　總統賴清德改派蕭美琴出席

亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

昨嘆「聯絡不到朱立倫」　李孝亮今鞠躬道歉：本人不當發言

民進黨520民調／賴清德滿意度57.3%　近8成民眾支持提高免稅門檻

科技聖火點亮大巨蛋！　黃仁勳出任世壯運「科技聖火代表」

「閃兵」達除役年齡僅罰錢？　 內政部澄清：最重可判7年徒刑

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

北市府今年2月就遞世壯運邀請函　賴清德失同台黃仁勳良機

更多熱門

相關新聞

美議員：中國犯台恐讓「美陷入經濟蕭條」

美議員：中國犯台恐讓「美陷入經濟蕭條」

美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）15日引述彭博數據提到，中國犯台將對世界造成毀滅性影響，其嚴重經濟衝擊超越新冠疫情，估世界GDP重挫10.2%，相當於在一年內損失10兆美元，美國恐立即爆發經濟大蕭條。

美眾議員推「對台六項保證」正式入法！

美眾議員推「對台六項保證」正式入法！

黃仁勳要來了！　專機估中午前後抵台

黃仁勳要來了！　專機估中午前後抵台

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

台灣民意民調／近六成民眾挺休假「4+1」　游盈隆：在野黨漂亮一擊

廣島原爆80周年紀念　台灣有望首度受邀

廣島原爆80周年紀念　台灣有望首度受邀

關鍵字：

中國中共南非台灣林佳龍.外交部普利托利亞約翰尼斯堡

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面