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最近壓力大該怎麼緩解？趣味塔羅牌占卜告訴你解方

▲▼壓力,塔羅牌,占卜。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲選擇一張塔羅牌，揭開屬於你的解壓之道，讓心靈與身體都能輕鬆舒展。

記者張芳瑜／綜合報導

生活中壓力無可避免，無論是工作、家庭還是日常的繁瑣事務，都可能成為壓力的來源。每個人都需要找到屬於自己的解壓方式，來幫助自己舒緩心情、釋放壓力。不妨透過日本網站《TRILL》的塔羅占卜，看看你現在需要的是什麼，來幫助自己達到身心的平衡與放鬆吧！

Q：憑直覺選出現在的你被哪張塔羅牌吸引呢？

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▲▼壓力,塔羅牌,占卜。（圖／翻攝自網站）

A、愚者（The Fool）
B、節制（Temperance）
C、星星（The Star）

本次的塔羅占卜將揭露：「為了解壓，你需要的是什麼」。選好了，就往下滑看結果！

A、愚者：探索未知的世界

愚者這張牌所代表的是「未知的世界」。它暗示著，通過積極地跳出舒適圈，接觸你未曾了解過的領域，或與不同的人交流，你會獲得新的刺激與挑戰。這種新鮮感能幫助你釋放日常的壓力，帶來意想不到的放鬆與快樂。回歸童心，參與一些有趣的活動，將是非常有效的放鬆方式。不妨多把心思放在外面的世界，開放心胸迎接新事物。

B、節制：身心的休息

節制這張牌代表著「身心的休息」。若想減壓，最重要的是先給心靈和身體充足的休息。此刻的你，可能無意間過度勞累，忘了給自己休息的空間。除了讓身體得到休息，試著讓心靈也得到舒緩。你可以選擇在大自然中待上一會兒，或是提升飲食與睡眠的品質，讓生活的質感提高，這樣日常的壓力會逐漸減少。

C、星星：給自己獎勳

星星這張牌代表的是「自我獎勳」。即便面對壓力，你依然每天努力不懈，是時候給自己一份特殊的獎勳了。首先，對自己說一聲「你做得很好」，這是一種必要的肯定。然後，為自己挑選一個你渴望的禮物，像是買一個夢寐以求的包包，或是去享受一次奢華的SPA。這並不是無謂的奢侈，而是一個提升情緒、給予自己肯定的禮物。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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