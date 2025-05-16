女星怒控報案遭「20多名警員圍毆」破相！　林口警無奈曝真相

▲女星侯沁潔指控遭明志派出所20多名警察圍毆，持手機在所內錄影。（圖／翻攝自侯沁潔臉書，下同）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

曾演出鄉土劇的女星侯沁潔近來大小紛爭不斷，繼出遊大鬧旅行團後，昨（15日）她又在臉書發文控訴，日前因帳戶被盜領到林口明志派出所報警，卻被在場員警圍毆，牙齒斷了3顆。對此林口警分局表示，侯女因拿手機在所內錄影已涉犯妨害公務，遭壓制逮捕。

侯沁潔PO出的27分鐘影片裡，中間她疑似為了借廁所逕自進入員警辦公區域，遭員警趕離，雙方一度發生口角糾紛，影片最後，她因拿著手機拍攝被發現，員警震怒要求她停止錄影。

侯表示，她在11日凌晨到明志派出所報案金融卡被竊、帳戶被盜領，卻莫名被栽贓妨害公務，當場被20多個警察圍毆，導致她破相，過程中撞到頭和眼睛，左肩膀還有脊椎和全身瘀青，牙齒斷三顆，「我在派出所將近三天沒睡，昏迷兩次也不給飯吃跟水喝，送地檢署原來事先串通好不只隨便打人。」

對此，林口警分局說明，侯女當天凌晨4時許到所報案稱金融卡、車子、信用卡等遭盜、盜刷、另遭台北市警員妨害秘密等案，所述案件皆為110年至111年間所發生，無具體詳細發生時間地點，本明志所同仁仍依規定已於4月24日受理，並依單一窗口轉至管轄分局(新莊分局)，本日侯女再次前來明志所報案，惟當時侯女疑精神狀況不佳無法溝通。

▲侯沁潔在2023年曾爆出參加10天9夜旅行團期間，做出各種脫序行徑。



6時40分，侯女突然進入辦公區域內，同仁詢問侯民仍不予理會，直到值班員警將其攔住，渠才表示要借廁所，當下已告誡警察機關辦公區域未經允許不得進入，但侯女走出廁所後使用手機拍攝辦公區域，遭值班員警制止後仍舊持續錄影，多次告誡無果後，員警告知將以妨害公務將其逮捕，逮捕時侯女不願配合遂以強制力將其壓制後上銬逮捕。

侯女遭逮捕後稱身體不適、同仁遂撥打119叫救護車送往輔大醫院檢查傷勢，上午11時57分診療結束帶返派出所繼續偵辦，當日下午5時許依妨害公務罪移送新北地檢署偵辦。且全程均依規定處置，並無民眾所述不予理會或施暴等情事，本所該時段警力僅6名，亦與侯女所述20幾名情況不符。