　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女星怒控報案遭「20多名警員圍毆」破相！　林口警無奈曝真相

▲▼ 女星侯沁潔指控遭林口明志派出所20多名警察圍毆，持手機在所內錄影。（圖／翻攝自侯沁潔臉書）

▲女星侯沁潔指控遭明志派出所20多名警察圍毆，持手機在所內錄影。（圖／翻攝自侯沁潔臉書，下同）

記者陸運陞、黃資真／新北報導

曾演出鄉土劇的女星侯沁潔近來大小紛爭不斷，繼出遊大鬧旅行團後，昨（15日）她又在臉書發文控訴，日前因帳戶被盜領到林口明志派出所報警，卻被在場員警圍毆，牙齒斷了3顆。對此林口警分局表示，侯女因拿手機在所內錄影已涉犯妨害公務，遭壓制逮捕。

侯沁潔PO出的27分鐘影片裡，中間她疑似為了借廁所逕自進入員警辦公區域，遭員警趕離，雙方一度發生口角糾紛，影片最後，她因拿著手機拍攝被發現，員警震怒要求她停止錄影。

侯表示，她在11日凌晨到明志派出所報案金融卡被竊、帳戶被盜領，卻莫名被栽贓妨害公務，當場被20多個警察圍毆，導致她破相，過程中撞到頭和眼睛，左肩膀還有脊椎和全身瘀青，牙齒斷三顆，「我在派出所將近三天沒睡，昏迷兩次也不給飯吃跟水喝，送地檢署原來事先串通好不只隨便打人。」

對此，林口警分局說明，侯女當天凌晨4時許到所報案稱金融卡、車子、信用卡等遭盜、盜刷、另遭台北市警員妨害秘密等案，所述案件皆為110年至111年間所發生，無具體詳細發生時間地點，本明志所同仁仍依規定已於4月24日受理，並依單一窗口轉至管轄分局(新莊分局)，本日侯女再次前來明志所報案，惟當時侯女疑精神狀況不佳無法溝通。

▲▼藝人侯沁潔爆發機上違規抽菸爭議。（圖／翻攝侯沁潔臉書）

▲侯沁潔在2023年曾爆出參加10天9夜旅行團期間，做出各種脫序行徑。

6時40分，侯女突然進入辦公區域內，同仁詢問侯民仍不予理會，直到值班員警將其攔住，渠才表示要借廁所，當下已告誡警察機關辦公區域未經允許不得進入，但侯女走出廁所後使用手機拍攝辦公區域，遭值班員警制止後仍舊持續錄影，多次告誡無果後，員警告知將以妨害公務將其逮捕，逮捕時侯女不願配合遂以強制力將其壓制後上銬逮捕。

侯女遭逮捕後稱身體不適、同仁遂撥打119叫救護車送往輔大醫院檢查傷勢，上午11時57分診療結束帶返派出所繼續偵辦，當日下午5時許依妨害公務罪移送新北地檢署偵辦。且全程均依規定處置，並無民眾所述不予理會或施暴等情事，本所該時段警力僅6名，亦與侯女所述20幾名情況不符。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照
飛機「板金掀起」急返高雄！　空服員眼神驚恐、旅客唸佛祈禱
女星控遭「20多警圍毆」！　林口警無奈曝真相
威廉3節目全喊停！　《效廉出發吧》發聲
快訊／屏東酒吧凌晨槍響1死　槍手在逃
詐團到處開戶被擋！一銀宜蘭分行成破口...5行員淪內鬼遭調查
獨／現場畫面曝！睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮
快訊／慘！這檔上市首日就爆跌停　賣壓出籠
快訊／疑幫詐團洗錢！一銀5行員遭帶回　女副理80萬交保
獨／名醫蘇一峰遭告殺人未遂　真相揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吳明達雙手上銬淡定面對25年殘刑　3武裝特勤押赴新北檢畫面曝

女星怒控報案遭「20多名警員圍毆」破相！　林口警無奈曝真相

世壯運在雙北！北市警局編制維安處　「警犬+無人機」最後演練

快訊／追討20萬債務被射殺！屏東酒吧凌晨槍響　槍手在逃

移工無照酒駕！見臨檢秒調頭連闖13紅燈噴8萬　還是通緝犯

詐團到處開戶被擋！一銀宜蘭分行成破口...5行員淪內鬼遭調查

桃機停機坪星宇航空拖車撞長榮航勤車　現場畫面曝光

基隆女與機車碰撞！倒地後再遭轎車輾送醫不治　事故現場畫面曝

欠20萬卡債辦貸款又被騙8萬　衰女「急討錢交3帳戶」獲無罪

發布總統大選假民調！媒體人受對岸指示找教授協助　獲緩刑定讞

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

吳明達雙手上銬淡定面對25年殘刑　3武裝特勤押赴新北檢畫面曝

女星怒控報案遭「20多名警員圍毆」破相！　林口警無奈曝真相

世壯運在雙北！北市警局編制維安處　「警犬+無人機」最後演練

快訊／追討20萬債務被射殺！屏東酒吧凌晨槍響　槍手在逃

移工無照酒駕！見臨檢秒調頭連闖13紅燈噴8萬　還是通緝犯

詐團到處開戶被擋！一銀宜蘭分行成破口...5行員淪內鬼遭調查

桃機停機坪星宇航空拖車撞長榮航勤車　現場畫面曝光

基隆女與機車碰撞！倒地後再遭轎車輾送醫不治　事故現場畫面曝

欠20萬卡債辦貸款又被騙8萬　衰女「急討錢交3帳戶」獲無罪

發布總統大選假民調！媒體人受對岸指示找教授協助　獲緩刑定讞

永野芽郁不倫疑雲「11支代言陷危機」　恐賠2.1億天價！

春水堂「蜜香紅茶霜淇淋系列」新上市　2門市限定販售

吳明達雙手上銬淡定面對25年殘刑　3武裝特勤押赴新北檢畫面曝

快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照「計畫中的意外」

約基奇生涯第7度搶七！生死戰驚人數據曝　戈登拉傷成大隱憂

快訊／12:43花蓮規模3.4地震　4縣市有感「最大震度2級」

大谷翔平「搖頭娃娃日」雙響煙火秀！道奇19比2重擊運動家

卓榮泰上任滿週年　期許閣員當港口引水人、喊話朝野合作

這波新冠較複雜！黃立民示警：強勢病毒株變多　疫情恐拖逾3個月

直擊／最美歌聲「希望兒童合唱團」立院獻唱　朝野立委喊安可

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

社會熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

即／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　女副理調任住處也被搜索

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

即／疑幫詐團洗錢！　一銀「4女1男行員」遭帶回

26年前槍殺北聯幫主！威震吳明達將重回監獄

開車沿路丟棄16隻柴犬！　新竹女遭罰41.5萬、禁養犬貓

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

衰男上網查證過仍被騙　結局逆轉無罪

更多熱門

相關新聞

林口泰山五股6.4萬戶將停水最長23小時

林口泰山五股6.4萬戶將停水最長23小時

快儲水！台灣自來水股份有限公司第二區管理處為施工，實施停水，將針對林口全區、泰山五股部分地區實施停水，停水戶數總計6萬4,439戶，停水最常達18小時，提醒民眾盡早儲水備用。

即／2貴婦林口打完小白球　駕車衝分隔島墜邊坡

即／2貴婦林口打完小白球　駕車衝分隔島墜邊坡

孫儷：生活中的麻煩就一個個解決

孫儷：生活中的麻煩就一個個解決

桃園獨居OL遭竊報案近2月無下文？警回應了

桃園獨居OL遭竊報案近2月無下文？警回應了

林口2車追撞1女傷　貨車司機看導航釀禍

林口2車追撞1女傷　貨車司機看導航釀禍

關鍵字：

女星侯沁潔派出所林口報警

讀者迴響

熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面