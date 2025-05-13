快訊／貴婦開500萬豪車載閨密出事　為一頂帽子衝墜邊坡急送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區文化一路與中華路口，今（13）日下午12時許發生車禍事故，41歲李姓女子駕駛價值約500萬豪車，載著同齡的張姓閨蜜，自稱打完高爾夫球後要回頭找遺失帽子，返回時因不熟路況，在過彎時直接衝撞中央分隔島後衝向邊坡，造成2人受傷，經送往林口長庚醫院救治無大礙。

▼監視器拍下李女開進口休旅車衝上中央分隔島 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李姓女子開著價值約500萬的豪車，自稱上午從北投住家出發，載著閨蜜張女，前往蘆竹區的高爾夫球場練習，途中在南下高速公路上遺失一頂帽子。練習結束後，李女欲前往高速公路尋找遺失的帽子，卻因對林口地區路況不熟，在行經文化一路與中華路口時，竟直接衝撞上中央分隔島，進口休旅車隨即失控衝到一旁的邊坡。

意外造成駕駛李姓女子臉部及腹部疼痛，同車乘客張姓女子則受到頸部外傷，以及背部、胸部和頸部的疼痛。警消人員獲報後迅速趕抵現場，將受傷的兩人送往林口長庚醫院進行救治。警方現場對李姓女駕駛進行酒測無酒駕。目前警方已調閱周邊監視器畫面，以進一步釐清詳細的事發經過及肇事原因。

▼中央分隔島留下事故痕跡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼李女開進口休旅車失控衝落邊坡 。（圖／記者陳以昇翻攝）