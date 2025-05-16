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長痘不是皮膚問題？命理師：這三個部位冒痘「恐有大事將至」

▲長痘痘,青春痘。（圖／記者李佳蓉攝）

▲長痘不是皮膚問題？命理師：這三個部位冒痘「恐有大事將至」。（資料圖／記者李佳蓉攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

臉上突然冒痘，別急著怪天氣或作息不規律，命理師「諸葛肯尼」近日分享，眼尾、鼻頭與鼻樑這三個部位若長痘痘，恐怕不只是皮膚問題，更可能預示著感情、財運與健康方面的警訊。

諸葛肯尼指出，眼尾位於面相學中的「配偶宮」，主掌感情與人際關係。若近期此處冒痘，可能意味著與另一半將有激烈爭執。他更透露，自己就曾親身驗證這項說法，「我有次眼尾長痘，沒過兩天就和對象爆發大吵，當下才驚覺『真的有準』，也提醒自己要謹言慎行，避免無謂的口舌之爭。」

至於鼻頭，被稱為「財帛宮」，掌管財運與財庫。肯尼表示，若鼻頭突然冒痘，往往代表有破財的徵兆，「無論是投資、開車，甚至日常行駛，都要格外留心。」他也建議，這時可以透過行善、捐款等方式，將這股破財能量轉為助人，達到「破財消災」的效果。

最後，鼻樑部位屬於「疾惡宮」，與健康運勢息息相關。若鼻樑長痘，肯尼提醒，這是身體亮起紅燈的警訊，「要特別注意小毛病，否則一拖再拖，恐怕會演變為大疾病。」他建議，平時應多加保養，避免過勞與忽視身體不適。

諸葛肯尼也鼓勵大眾觀察自己痘痘最常冒出的部位，或許能從中找到與運勢之間的微妙關聯。「痘痘其實是身體與運勢的提醒，懂得解讀，反而能趨吉避凶。」

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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