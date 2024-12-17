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對雙子放手不理反而愛報備？　讓12星座另一半主動報備攻心祕笈

▲▼揪出5個「錯誤戀愛思維」，把愛情越推越遠 。（圖／Unsplash）

▲巨蟹座是很缺乏安全感的人，所以基本上他們會主動跟你報備行程，也喜歡黏在對方身邊。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

每個人性格都不一樣，談起戀愛來的相處模式也不同，有些人比較不會主動報備行程，有些人則是比較容易在意另一半的行蹤。《星座好朋友》為大家整理出，12星座對於報備這件事他們是怎麼看待的呢，一起參考看看。

牡羊座

不只像情人更像家人

跟牡羊座相處的話，你必須要知道他們就像小孩子一樣，所以不只要做他們的情人，可能還需要像他們的父母一樣，那麼他們有很多好玩的事都會想跟你報備。但有些事情知道有可能被責備的話，他們就不一定會說出口，所以如果要他們時時刻刻跟你報備，就必須要像個媽媽一樣體諒他們才行。

金牛座

不要逼他們說心事

金牛座的行蹤，如果了解他們的人就會知道他們其實很懶，所以也沒什麼行程好報備，所以基本上他們其實都會說，只不過有些比較私人的秘密，他們還是會選擇自己保留起來。

雙子座

放手不理他

雙子座的人其實很矛盾，他們不喜歡被管，只要被管就會感到心情煩躁，可是他們又不希望別人不關心他們，只是又不願意說出口。其實他們是很不喜歡主動報備的人，可是只要你放手不管他，他們就會開始在意你為什麼不理他們，就會擔心你是不是不愛他，而開始主動報備自己的事了。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲掌握天秤座的交友圈，基本上也大致掌握了他們的行程。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

巨蟹座

基本上都會主動報備

巨蟹座是很缺乏安全感的人，所以基本上他們一定會主動跟你報備行程，也會隨時想黏在你的身邊。但是比起他們自己報備行程，他們更會希望你主動報備自己的行程，因為他們缺乏安全感，所以基本上不太需要擔心他們在哪，因為他們喜歡和你黏TT。

獅子座

把報備變成他的責任

獅子座的人其實會主動報備，不過偶爾還是會小小忘記，你需要做的是把報備變成他的責任，變成是他愛你的表現，他就會乖乖跟你報備了。如果報備只會讓兩人關係變差，那其實就會容易讓人感到有壓力，可是如果你跟獅子好好溝通，讓他們知道你的在意，他們會努力改進的。

處女座

初期就養成他們報備的好習慣

跟處女座的人相處，必須知道他們也很喜歡照著規矩來，一但養成了習慣，追求完美的他們就不會忘記。所以在交往初期，你就要時時刻刻提醒他們報備的重要性，對於很喜歡系統化的處女座來說，養成習慣後如果一天不做，他們就會感到渾身不自在。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲對雙子座只要放手不理他，他們反而會覺得奇怪而開始報備。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

天秤座

掌握他們的交友圈

天秤座人緣很好，如果你想掌握他們的行蹤，那你絕對要跟他們的朋友打好關係，就算他沒有主動跟你報備，只要掌握他們交友圈，就等於掌握他們的行蹤，絕對可以在短時間內找到人。

天蠍座

不要太過干涉他

天蠍座愛你的時候雖然可以付出一切，但他們還是會希望有點私人空間，不需要和你報備行程，所以他們的行程可以說是很難追蹤的，可是只要你安份守己，他們自然也會這麼做，該報備的就會主動和你報備，不用太過擔心。

射手座

置之不理

射手座的人就是不受控制，也不喜歡被控制，所以要是你一直要他們主動報備，他們就會越叛逆不想照做；但如果你放著他們不管，甚至有點冷落他們，他們就會開始對你產生興趣，也會主動開始跟你報備行程，希望你可以再多關心他們一點。

▲戀愛,男女,感情,交友。（圖／pexels）

▲雙魚對另一半除了會秒讀秒回，更是會主動和另一半說自己的行程。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

摩羯座

很好掌握行蹤

摩羯座的生活其實很平淡，也總是過著規矩的生活，就算他們不主動報備行程，你也會因為熟悉而了解他們的日常。只要跟他們相處時間久了，就會知道他們的行蹤，知道他們的行程大概都是什麼。

水瓶座

給他們一點空間跟自由

水瓶座的思維本身就很奇怪，所以即使他們跟你報備行程，你也會發現報備跟沒有報備好像差不多；如果你太過在意他們，他們也還是會做自己不跟你報備，可是如果給他們一點空間跟自由，他們就會主動想跟你報備他的生活。

雙魚座

愛你就會跟你報備

其實基本上雙魚只要喜歡，他們多少都會主動報備行程，秒讀秒回訊息也是一定的，對他們來說愛人最重要，所以如果他們沒有報備行程的時候，很常是因為不小心忘記，不是想要刻意隱瞞。

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