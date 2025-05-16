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世壯運在雙北！北市警局編制維安處　「警犬+無人機」最後演練

▲▼北市警局編制世壯運維安處，在16日進行最後演練。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局編制世壯運維安處，在16日進行最後演練。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

「2025 雙北世壯運」夢想壯年遊及開幕典禮將在17日傍晚舉行，屆時將有1.4萬名各國選手來台共襄盛舉，北市警局也編制維安團隊，在當天「夢想壯年遊」沿線架設安全護欄，強化遊行動線安全，並於重要路口設置防車衝裝置，防止車輛衝撞事件發生，更在國父紀念館架設30具電檢門，過濾危害物品。

北市警局編制的世壯運維安處也在8日動員1000名警專生，模擬選手入場進行壓力測試，過程順利；另為確保活動絕對萬全，更規劃偵爆犬及維安特勤警力於遊行路線梭巡，搭配制高點及無人機監控，從點連結成線，進而構築3D維安場域，務期防患於未然、制敵於機先。

北市警局指出，世壯運不僅來自世界各地參賽選手將齊聚一堂，更有近萬名觀眾進場觀禮，包括國際壯年運動總會會長、縣市首長、民意代表、在台駐華使節及姊妹市貴賓也將出席。主辦如此盛大的國際賽事。

▲▼北市警局編制世壯運維安處，在16日進行最後演練。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，「安全」當為首要目標，各項軟硬體都朝向最高規格來整備，故由負責維安工作之臺北市政府警察局聯合中央各友軍單位，包含陸軍化學兵、環境部化學物質管理署及警政署維安特勤警力等，全力守護世壯運開幕典禮期
間活動安全。

北市政府警察局世壯運維安處也呼籲，為了賽事及開幕的安全，員警都會依據於世壯運官網公告之禁制物品來進行安檢，現場亦會擺放禁制物品看板，提醒參與本次盛會活動的民眾。

警方也表示，最常誤帶的物品包含壓力噴罐、氣瓶加油喇叭，或超過50*50*50公分的提包及長2公尺、寬1公尺的旗幟，也提醒不能攜帶酒精飲料，儘量穿著輕便服裝、帶著愉快的心情前來，這樣安檢速度會更快，省下更多排隊等候時間。

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