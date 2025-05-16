中正大學校外商圈爆食安！24學生吃海南雞飯中毒　店家道歉了

▲▼ 中正大學校外商圈傳食物中毒，校方緊急發通告呼籲身體不適學生通報給學校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義中正大學校外商圈一經營海南雞飯店家日前因食材問題，導致部分顧客吃壞肚子，雖經民眾向衛生局陳情事件曝光，但店家也早一步上網致歉，贏得不少網友及民眾的支持，希望他們可以撐過這一次風波，日後更謹慎經營，會繼續支持有誠信的他們。

店家留言如下：

親愛的顧客您好：

我們對於近日有顧客反映食用本店豆腐相關餐點後出現腸胃不適的情況，感到萬分遺憾與自責。在此，我們謹代表 中正海南雞飯 向受到影響的顧客 誠摯致歉。本店已於第一時間 把舊有的豆腐全部更換，並進行保存條件、製程流程與進貨來源的全面檢查。我們也已聯繫該批供應商追查原因，確保類似情況不再發生若您曾於近期內食用本店豆腐相關品項並感到不適，請儘速與我們聯繫（聯絡方式：0929678... 或 私訊官方粉專），我們將全力協助，包括醫療補助與後續關懷。



真的很抱歉發生這樣的事情，也不希望再發生這樣的問題，我們願意退費及支付看診的費用，謝謝各位顧客的體諒與支持，

▲中正大學校外商圈店家食物中毒，疑似是豆腐惹禍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

中正大學回應，校方於5月14日晚上接獲訊息，多名學生13日至學校對面"中正海南雞飯"用餐後有腹瀉情況，隨即展開聯繫與關懷，並進行校安通報。學務處衛生保健組15日依據通報資料逐一進行疫調，截至目前計有24名學生有食物中毒傾向，病況多為腹瀉、腹痛，但身體狀況大致良好；疫調同時衛保組也提供其就醫及飲食衛教，並持續密切追蹤病況。

此外，為避免未能掌握受影響者，同步在衛保組網頁及FB公告食安通報區，呼籲有身體不適的校內人員務必通報學安組並填寫資料。學校也在15日下午將疫調資料通報嘉義縣衛生局，衛生局告知亦有一般社區民眾通報此事，已經就該食安事件立案調查中。

▲▼嘉義縣衛生局針對中正大學校外商圈店家食物中毒隨即進行稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局表示，該案目前沒有接獲醫院通報疑似食物中毒的案件，僅有民眾打電話進來陳情，人員已經在15日前往查核，據業者表示5月13日供餐50位到60位民眾，當中有9位向店家反應有拉肚子的狀況，業者自己懷疑是豆腐出了問題，但查核時已無食餘，環境有違反GHP的規範，也已限期5月22日前改善，業者今日自行消毒休業一天，將會再去做複查，若複查未通過，再依違反食安法來裁處。