　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中正大學校外商圈爆食安！24學生吃海南雞飯中毒　店家道歉了

▲▼ 中正大學校外商圈傳食物中毒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 中正大學校外商圈傳食物中毒，校方緊急發通告呼籲身體不適學生通報給學校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義中正大學校外商圈一經營海南雞飯店家日前因食材問題，導致部分顧客吃壞肚子，雖經民眾向衛生局陳情事件曝光，但店家也早一步上網致歉，贏得不少網友及民眾的支持，希望他們可以撐過這一次風波，日後更謹慎經營，會繼續支持有誠信的他們。

店家留言如下：

親愛的顧客您好：
我們對於近日有顧客反映食用本店豆腐相關餐點後出現腸胃不適的情況，感到萬分遺憾與自責。在此，我們謹代表 中正海南雞飯 向受到影響的顧客 誠摯致歉。本店已於第一時間 把舊有的豆腐全部更換，並進行保存條件、製程流程與進貨來源的全面檢查。我們也已聯繫該批供應商追查原因，確保類似情況不再發生若您曾於近期內食用本店豆腐相關品項並感到不適，請儘速與我們聯繫（聯絡方式：0929678... 或 私訊官方粉專），我們將全力協助，包括醫療補助與後續關懷。

真的很抱歉發生這樣的事情，也不希望再發生這樣的問題，我們願意退費及支付看診的費用，謝謝各位顧客的體諒與支持，

▲▼ 中正大學校外商圈傳食物中毒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中正大學校外商圈店家食物中毒，疑似是豆腐惹禍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

中正大學回應，校方於5月14日晚上接獲訊息，多名學生13日至學校對面"中正海南雞飯"用餐後有腹瀉情況，隨即展開聯繫與關懷，並進行校安通報。學務處衛生保健組15日依據通報資料逐一進行疫調，截至目前計有24名學生有食物中毒傾向，病況多為腹瀉、腹痛，但身體狀況大致良好；疫調同時衛保組也提供其就醫及飲食衛教，並持續密切追蹤病況。

此外，為避免未能掌握受影響者，同步在衛保組網頁及FB公告食安通報區，呼籲有身體不適的校內人員務必通報學安組並填寫資料。學校也在15日下午將疫調資料通報嘉義縣衛生局，衛生局告知亦有一般社區民眾通報此事，已經就該食安事件立案調查中。

▲▼ 中正大學校外商圈傳食物中毒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義縣衛生局針對中正大學校外商圈店家食物中毒隨即進行稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局表示，該案目前沒有接獲醫院通報疑似食物中毒的案件，僅有民眾打電話進來陳情，人員已經在15日前往查核，據業者表示5月13日供餐50位到60位民眾，當中有9位向店家反應有拉肚子的狀況，業者自己懷疑是豆腐出了問題，但查核時已無食餘，環境有違反GHP的規範，也已限期5月22日前改善，業者今日自行消毒休業一天，將會再去做複查，若複查未通過，再依違反食安法來裁處。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平連2天開轟　追上台美混血卡洛爾並列國聯第二
快訊／金塊力退雷霆　逼出搶七大戰！
快訊／一銀大稻埕分行也遭搜索！
10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」　醫：又急又猛
台中「網咖殺嬰」　生母首度曝光
快訊／一銀分行遭搜索　帶回「4女1男行員」
世壯運明開幕！黃仁勳擔任聖火手　賴清德改派蕭美琴出席
台新「超級女營業員」倉庫輕生亡！　公司招待日本旅遊未去
獨／台男飛機上大鬧！毆打鄰座女　旅客嚇到發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飆股群名師、美女助理帶你飛　航運老闆面交23次...被騙5千萬

不滿女友前任勾勾纏！台中男狂追2km　狂砸玻璃超慘畫面曝

假釋期買兇槍殺！威震集團吳明達回監獄服刑　雙手上銬現身畫面曝

快訊／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　大稻埕分行同步遭搜索

聯結車疲勞駕駛自撞！騎上分隔島「折甘蔗」　撞爛電箱害停電

華信飛機「板金掀起」急返航高雄！　旅客唸佛號、搬神尊祈禱

妻怨每天寫信報告生活想離婚　夫獄中被綠「爭一口氣」獲勝訴

中正大學校外商圈爆食安！24學生吃海南雞飯中毒　店家道歉了

假券商找蔡尚樺代言吸金19.4億　遭司法黃牛盯上狂詐1010萬

檢察官煞到美女書記官狂盧1年！跟騷法判4月　再被免職改任事務官

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

飆股群名師、美女助理帶你飛　航運老闆面交23次...被騙5千萬

不滿女友前任勾勾纏！台中男狂追2km　狂砸玻璃超慘畫面曝

假釋期買兇槍殺！威震集團吳明達回監獄服刑　雙手上銬現身畫面曝

快訊／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　大稻埕分行同步遭搜索

聯結車疲勞駕駛自撞！騎上分隔島「折甘蔗」　撞爛電箱害停電

華信飛機「板金掀起」急返航高雄！　旅客唸佛號、搬神尊祈禱

妻怨每天寫信報告生活想離婚　夫獄中被綠「爭一口氣」獲勝訴

中正大學校外商圈爆食安！24學生吃海南雞飯中毒　店家道歉了

假券商找蔡尚樺代言吸金19.4億　遭司法黃牛盯上狂詐1010萬

檢察官煞到美女書記官狂盧1年！跟騷法判4月　再被免職改任事務官

快訊／大谷翔平連兩天開轟　追上台美混血卡洛爾並列國聯第二

飆股群名師、美女助理帶你飛　航運老闆面交23次...被騙5千萬

不跪舔川普！哈佛大學校長「自願減薪25%」　控告白宮刪預算

不滿女友前任勾勾纏！台中男狂追2km　狂砸玻璃超慘畫面曝

快訊／金塊力退雷霆逼出搶七大戰！　2年級奇兵下半場砍15分

2025上半年最後轉運日來了！天赦日×端午節「懶人開運法」一次學會

假釋期買兇槍殺！威震集團吳明達回監獄服刑　雙手上銬現身畫面曝

快訊／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　大稻埕分行同步遭搜索

快加油！下周汽油每公升估調漲0.4元、柴油漲0.7元

聯結車疲勞駕駛自撞！騎上分隔島「折甘蔗」　撞爛電箱害停電

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

社會熱門新聞

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

26年前槍殺北聯幫主！威震吳明達將重回監獄

衰男上網查證過仍被騙　結局逆轉無罪

國光客運桃機自撞　31人受傷情況曝光

開車沿路丟棄16隻柴犬！　新竹女遭罰41.5萬、禁養犬貓

即／疑幫詐團洗錢！　一銀「4女1男行員」遭帶回

閃兵威廉50萬交保原因曝　檢認供詞糊弄態度不佳

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

更多熱門

相關新聞

碳佐麻里今復業人潮曝　顧客開玩笑：拉肚子再說

碳佐麻里今復業人潮曝　顧客開玩笑：拉肚子再說

燒肉南霸天「碳佐麻里」發生食安風暴，有多名消費者在4月12至14日到高雄美術館店用餐後，出現上吐下瀉等症狀。衛生局統計有22人因此就醫，要求業者停業7天。今(22日)是復業第一天，上門用餐的消費者表示，對品牌有信心，另有台北消費者雖未關注到此新聞，但並不擔心。

北海道知名飯店140人食物中毒！

北海道知名飯店140人食物中毒！

台南知名飯店疑似食物中毒案驗出諾羅病毒惟無法判定食物中毒

台南知名飯店疑似食物中毒案驗出諾羅病毒惟無法判定食物中毒

賓客控吃婚宴食物中毒！70人吐瀉2人染諾羅

賓客控吃婚宴食物中毒！70人吐瀉2人染諾羅

碳佐麻里食安風暴擴大！增至22人上吐下瀉就醫

碳佐麻里食安風暴擴大！增至22人上吐下瀉就醫

關鍵字：

中正大學校外商圈食物中毒

讀者迴響

熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

館長廣告「致敬大罷免」　網：沒要你超越

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面