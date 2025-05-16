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聯醫爆偷拍女病患脫衣！色狼醫檢師被逮認了　犯案影像疑遭刪

記者邱中岳、黃資真／台北報導

台北市聯合醫院仁愛院區日前爆出院內偷拍，一名做心電圖檢驗的謝姓醫檢師趁女病患脫衣時偷拍，女子發覺立刻報警。警方到場時查扣謝男手機，惟手機內並無犯案影像，因此將交由北市刑大進行影像還原。

▲▼ 北市聯醫仁愛院區,台北市立聯合醫院,仁愛醫院 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北市聯醫仁愛院區爆出醫檢師偷拍。（圖／記者洪巧藍攝）

初步了解，女病患10日凌晨至仁愛院區掛急診，在進行心電圖檢驗將上衣拉起時，發覺一旁的男醫檢師疑似持手機拍她，隨即報警，警方到場後查扣謝男的手機，並將兩人帶回警局製作筆錄。

警詢時謝男坦承犯罪，然經檢視謝男手機並無偷拍影像，惟不排除是遭趁隙刪除，將送到北市刑大科偵隊進行影像還原，因此仍依妨害性隱私及不實性影像罪送辦。

有關仁愛院區急診醫檢師於執行醫療業務過程中涉偷拍逾越專業分際之不當行為，北市聯醫表達嚴厲譴責，對任何違法違紀行為一律採取零容忍立場，絕不姑息。院方也說，案發第一時間已報警處理，將該員調離現職，誠摯向當事人表達歉意，並針對其不當行為展開人事評議程序，經查證屬實，依規定予以記過停職處分。

院方進一步說明，心電圖檢查作業原則上由醫事檢驗師執行病患之檢查。但若因急診緊急情況、特殊時段或無女性人員當班等不可避免情形，由男性醫檢師執行時，應有女性(護理)同仁或病患親友陪同進入檢查室，方可進行檢查。並已明訂檢查過程中嚴禁攜入手機或其他具備錄影功能之裝置，所有可錄影器材一律應置放於拉簾區域外，確保病人隱私安全。

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