高雄連飆36℃熱爆亮燈　下波鋒面報到時間曝

▲今(16)日中午前後高雄市為橙色燈號。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

天氣高溫炎熱，今(16)日中午前後高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台南市、屏東縣為黃色燈號。中南部及大台北高溫達35度。25日鋒面接近各地降雨機率提高。

5/17(六)、5/18(日)環境為偏南風，水氣稍增，午後降雨範圍擴大；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區容易有雷陣雨發生，週末如有安排戶外活動，請留意午後天氣變化。

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▲高雄橙色高溫燈號。（圖／中央氣象署）

5/19(一)-5/22(四)環境轉為西南風，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，5/22北部、東北部地區也有零星短暫陣雨的機率；西南風影響之下，南部近山區及東南部地區局部氣溫也可能較高，請注意防曬並多補充水分。

氣溫(5/17-5/22)：北部24-33度，中部24-35度，南部25-36度，東北部23-31度，東部23-31度，東南部24-33度；澎湖24-30度，金門23-31度，馬祖21-28度。

5/23、5/24環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨。

5/25鋒面接近，天氣較不穩定，各地降雨機率提高，惟降雨時間、區域及影響程度仍有不確定性，注意氣象署最新預報資訊。