高雄某高中爆水痘群聚！同班6生染疫　家長憂心炸鍋：不停課嗎

▲高雄一所高中發生水痘群聚。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一所高中發生水痘群聚疫情，同個班級內就有6名學生感染，家長擔憂潛伏期長，但校方卻不願停課清消。校方對此表示，水痘為第四類傳染並，無須隔離，出現首例時已通報衛生局，提供該班級漂白水加強清潔，並請確診學生在家休養至水痘結痂，班級也啟動遠距教學，確保確診學生能掌握學習進度。

「小孩身體出現狀況，學校要負責嗎？」高雄一所高中自5月9日起，一名學生確診水痘，該班級學生在周末陸陸續續傳出確診，直至12日周一返校上課，同一班級已有6名學生、另有2名他班學生確診。由於水痘潛伏期長，但學校卻未宣布停課，讓家長很不滿，就怕疫情擴大，小孩遭到感染。

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校方表示，最後一例水痘疫情是在這周一，之後就未再新增案例，發生首例時，已向衛生局、教育局通報，衛生單位也到場察看清消狀況，學校也馬上提供口罩給學生，班級教室也是每天例行性的以漂白水消毒。由於水痘是第四類傳染病，學生也都有施打水痘疫苗，無須隔離也無相關規定必須停課。

教育局表示，該校出現水痘病例後，請確診學生在家休養至全身所有水痘均結痂變乾、同步開啟視訊教學輔助；此外，即刻提供該班學生口罩、並於夜間啟用紫外線燈進行教室消毒、每日使用稀釋漂白水加強清潔，同時保持教室通風良好。自掌握事件起，有發生病例的班級即啟動遠距教學機制，確保在家休養學生能同步掌握學習進度，維護其學習權益。

而114年國中教育會考將於5月17日與18日兩天辦理，該校也做為考場之一。教育局表示，經查該班級教室並未作為考場使用，校方訂於考試前一日進行全校清消整備作業。教育局也於相關工作會議宣導，除考試當日結束時予以場地清消外，並加強廁所消毒，提高考場環境消毒頻率，並提供手部清潔等防疫物資，以供考生及考場人員使用，維持個人手部清潔。

衛生局表示，該校自5月6日至5月12日共計8名學生經醫師診斷為水痘，截至14日下午4點未再新增個案，將持續監控至6月23日。水痘傳染途徑主要透過皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳播，或是經由接觸被水疱液或黏膜分泌物污染的物品而間接傳染，發病初期在紅疹出現前1至2天會有輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後出現紅疹並發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹，最後結痂痊癒。

施打疫苗是目前預防水痘的最佳方法，衛生局呼籲，出生滿1歲的幼兒應儘速由醫師評估接種，此外因水痘潛伏期可長達21天，出紅疹前5天（一般為前1至2天）即已具傳染力，尚未發病的水痘接觸者就可能傳染給週邊的人，目前已有抗病毒藥物可有效治療水痘。