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越南移工火車上遺失400萬千元磚　傳涉地下匯兌...檢警說話了

▲越南籍石材商胡姓男子，搭乘台鐵區間車忘了帶裝有400萬元的提袋下車，所幸列車長與鐵警局警方協助尋獲，目前由台鐵新營站保管，預定8日晚上完成點交程序。（記者林東良翻攝，下同）

▲越南籍胡姓男子搭乘台鐵區間車忘了帶裝有400萬元的提袋下車，目前由台鐵新營站保管。（記者林東良翻攝）

記者林東良、陳宏瑞／台南報導

一名胡姓越南籍移工日前在台鐵區間車上遺落高達400萬元現金，不僅創下台鐵拾獲現金的最高紀錄，也引發警方與檢方高度關注金流來源。最近傳出該名移工疑似是地下匯兌體系的「運鈔手」，讓警方懷疑此案牽涉非法金流，目前已報請台南地檢署介入偵辦，不過相關單位都不願證實此一說法。

全案發生於5月7日晚間，胡姓移工自高雄仁德搭乘區間車前往台南，卻不慎將裝有鉅款的提袋遺留在車廂內。台鐵獲報後通報列車長，最終在新營站尋回現金袋。由於金額龐大且來源不明，警方及鐵路警察局未立即歸還失主，轉而著手追查背後金流。

胡男起初聲稱自己為石材商人，並稱這筆資金是向其「姊夫」借來，用以返鄉置產。不過警方調查後發現，胡男實際上只是嘉義某石材工廠的基層員工，月薪約3萬元。他所謂的「姊夫」並非親屬，而是同鄉的台灣人，兩人之間並無法律上的親屬關係。

該名「姊夫」向警方表示確有借款事實，但警方查證後並未發現有銀行提領或匯款紀錄，加深此案涉及地下匯兌的疑慮。據了解，台南地區移工間流行透過未具合法金融資格的「地下匯兌點」轉匯資金回母國，並以同鄉作掩護進行現金運送。熟悉移工產業鏈的業者指出，胡男極可能是此類系統中的運鈔角色。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，南檢已依洗錢防制法完成分案，將由檢察官進入偵辦，進一步釐清相關款項是否涉及不法，並待檢察官完成調查程序，再決定是否依法發還。

據指出，警方在調查過程中只覺得這個案子怪，覺得毛毛的，也不排除是地下匯兌，所以為求慎重，才報請檢察官指揮調查釐清。

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