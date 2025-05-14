第二波「藝人閃兵」收網名單曝　已9人遭拘提...大根疑在泰國

▲9名演藝人員遭拘提，名單曝光。（圖／Ettoday)

記者郭玗潔／新北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，造假醫療證明閃避兵役，檢警擴大追查，今再度拘提11人，名單包含藝人陳志豪（陳零九）、廖亦崟（威廉）、黃亮鈞（大根）、陳大天（小蝦）、李銓、黃博石、陳信維、陳向熙（小熊）、吳致任（阿虎），以及范、乃2名役男，其中除大根疑似人在泰國、乃姓男子尚未到案外，11人名單中已有9人拘提到案。

檢警查出多名藝人、歌手、諧星、模特兒涉逃兵，今(14)日清晨持搜索票和拘票進擊，分頭將人帶回，包含昔放話「我絕對不是閃兵族，念完研究所一定會去當兵」的藝人陳大天，棒棒堂男孩李銓、舞台劇演員黃博石、范姓役男、藝人阿虎、前伊林模特兒陳信維都陸續到案。

其中前SpeXial成員陳向熙正在高雄拍戲《向流星許願的我們》，被警方在飯店逮人，隨警方搭車北上帶回中。另《棒棒堂》威廉人在綠島，聽到消息後PO出自己前往當地派出所的照片，目前已抵達台東機場，並由新北警方出示拘票正式拘提準備帶回，預計搭下午的班機北返。此外，陳零九疑似聽到消息，手機一度關機，讓警方無法確定其位置，稍早仍在板橋被逮到。

而大根人目前疑似在泰國，大根的經紀公司稍早發出聲明稿表示，「大根在2023年間，思慮不周循醫療機構申請免役，造成社會不良示範，將配合一切偵辦」，警方預計於今晚9時30分到桃園機場第二航廈將大根帶回新北刑大。