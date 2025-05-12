▲健康系飲品再進化！葡萄王康普茶全新LIGHT升級，好喝無負擔一次滿足。

圖、文／葡萄王康普茶提供

「飲料」是台灣人最喜歡的關鍵字之一，不分四季總是可以看到人手一杯，而「健康」卻也是全民最關注的議題，不分年齡都無法忽視健康的重要性。那如果有一款飲料，能同時將好喝與健康做結合，又有誰能抵擋它的魅力呢？從上市以來就是消費者最愛的機能飲料之一「葡萄王康普茶」近期全新Light升級，不僅要在今年夏天再次引起旋風，更要將好喝≠健康的飲料公式打破！

#全新LIGHT升級 葡萄王康普茶 健康又有譜

葡萄王康普茶遵循傳統製法，並運用獨家葡萄王破壁鮮萃技術®，添加9種有機質以及鳳梨酵素，不僅促進新陳代謝，也能幫助排便順暢。而這次全面Light升級，口感更清爽，包裝也更輕量化，還有康普茶的關鍵核心－發酵液200%增量，讓健康double一瓶就超有感！過往熱銷款「經典茶香」全新減糖配方，熱量比原本少了39%，迷人的茶香不減風味依然順口好喝，重點低糖低卡完全不用有罪惡感！而另一款新口味「微酵果香」，微酸微甜的討喜口感，完美結合茶香與果香的黃金比例，讓愛喝飲料又顧慮健康的人，一次滿足口癮與健康！

▲為了要讓消費者搶先喝到全新改版的葡萄王康普茶，從4/30起全通路推出限時促銷活動。

#全通路優惠價搶先喝

為了要讓消費者搶先喝到全新改版的葡萄王康普茶，從4/30起全通路推出限時促銷活動，無論是品嚐酸甜苦辣鹹炸甜的美食，還是遇到排便不順，甚至是水逆來襲、生活大小事樣樣卡關，就讓清涼又健康有譜的葡萄王康普茶為你輕鬆解決！

▲除了全通路限時優惠促銷，還加碼發票登錄抽獎活動，有多項大獎等你來抽。

#登錄發票超多大獎等你拿

還有更好康的是，即日起至7/3凡購買葡萄王康普茶系列飲品，加入【@葡萄王生技】官方LINE登錄發票，就有機會抽到10萬旅遊金，還有超商購物金、TOKUYO按摩椅、iPad等超多好禮等你拿。在今年夏天，消暑止渴又健康有譜的選擇，絕對不能少了葡萄王康普茶的名字，喝的不只是飲料，更是重新定義好喝也能無負擔的健康系飲品！

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