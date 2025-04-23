不是只有手搖才好喝！純喫茶綠茶升級回歸　網友大讚新口感！

消費中心／綜合報導

最近網路社群上意外掀起一股熱議，有網友驚呼「這款綠茶怎麼『變』了」、「這不是我認識的純喫茶」，不少忠實老粉也紛紛表示新口感很有感，因為味道真的變得不一樣了，不僅茶香濃郁、口感順滑不澀，清爽感也大幅提升，大推「完全不輸手搖」，除了一口喚起記憶中的好滋味，升級後的新體驗更是給人意想不到的驚喜！

「純喫茶」上市30年，憑藉冷藏保鮮技術及其獨特的風味，擁有廣大死忠粉絲，穩坐國民飲料霸主的地位，許多人始終鍾愛它的味道，尤其喝過就回不去的綠茶更是首選，但近期不少網友觀察到一幕，好奇問「欸！不是平常看到架上都還有一兩罐的純喫茶綠茶，怎麼最近都缺貨？」、「突然紅起來嗎？被搶購一空了？」原本就很夯的綠茶，人氣再度爆棚，而答案就在純喫茶綠茶的全新升級。

此次全新升級關鍵在於 純喫茶新綠茶使用獨家冰析鮮萃工法來保留了更多茶香原味，讓人一喝就能感受到更純粹的茶味之外，另一升級亮點是，也讓以往略帶尾感澀味的口感降低了15％，喝起來可以更順口，因此許多過去認為綠茶略帶苦澀的人就說：「現在這款喝起來清新許多」，綠茶控也推「純喫茶新綠茶」這款才是綠茶該有的口感。

「以前覺得純喫茶有點甜，不太敢多喝，這次升級後真的完全不同了」、「升級後的甜度很剛好」、「喝無糖茶的我，居然也能接受純喫茶綠茶」、「小時候喝到大的綠茶，也在偷偷進化呢！」純喫茶新綠茶風味更為突出、回味無窮，獲得網友們的熱烈回饋，手搖飲愛好者則是發現，純喫茶綠茶的品質穩定，不像手搖店各家的糖、冰比例都不太一樣。另外，也有網友分享深夜趕報告的經驗，「半夜想喝茶提神，又怕苦澀，偶然發現純喫茶綠茶升級後，喝了之後簡直是發現新大陸，以後熬夜不用再跑手搖店買兩杯起來放了」。

經典綠茶蛻變後的絕妙滋味，只有親自品嚐才知道！現在，純喫茶的升級綠茶已上市，而且搭配各大便利商店活動期間可享買純喫茶481或650ml綠茶任2瓶8折優惠，快抓住機會去門市了解更多，輕鬆跟上這波喝茶新潮流。