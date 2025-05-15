交部修法強制小船及遊艇加裝AIS　違者最高罰3萬元

▲交通部修法強制遊艇、小船裝設船舶自動識別系統船載台。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者周湘芸／台北報導

根據現行法規，總噸位20以上船舶、載客小船與非自用遊艇需裝設船舶自動識別系統船載台（AIS），但小型船舶與自用遊艇尚未強制要求裝設。為強化船舶間識別與通聯能力，提升航行安全與搜救效率，交通部航港局預告修正「遊艇管理規則」、「小船檢查丈量規則」，未裝設將依法開罰最高3萬元，船主明年6月前可向航港局申請裝設補助。

中國快艇去年6月直闖淡水渡船頭，甚至擦撞交通船，引發安全疑慮。航港局長葉協隆指出，根據現行法規，總噸位20以上船舶、載客小船與非自用遊艇已要求裝設AIS，但目前小型船舶與自用遊艇尚未強制要求裝設。航港局表示，AIS系統可有效強化船舶間識別與通聯能力，協助避碰並即時通報海上事故資訊，是提升航行安全與搜救效率的重要工具。

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航港局表示，針對小船及遊艇強制裝設AIS，目前已啟動修法作業，預告期至5月16日，後續將送至交通部啟動法規作業，未來小船或遊艇未依規定裝設可依「船舶法」開罰船隻所有人或駕駛3千元至3萬元罰鍰，未改善則不得出航。

航港局也說，5月2日已發布「交通部航港局補助全長未滿12公尺自用遊艇與動力帆船及總噸位未滿20之小船裝設船舶自動識別系統船載台作業要點」，將全額補助符合條件的小船、自用遊艇及動力帆船裝設船舶自動識別系統船載台(AIS)，預計補助對象為4609艘船舶（3121艘小船、1488艘遊艇），申請期限至明年6月底，每船限補助1台。