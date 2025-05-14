超商突然改名「李珠珢限定店」！粉絲看傻了：真的假的？

▲有民眾發現，某間超商的店名突然改名，變成「李珠珢限定店」。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

韓國超人氣啦啦隊成員李珠珢來台加盟中職富邦悍將後人氣飆升，近日又有網友發現，位於新莊棒球場旁的全家便利商店「新莊華運店」，悄悄更換招牌為「李珠珢限定店」，掀起網路熱議，粉絲紛紛留言「這是珠珠寶貝的店嗎？」、「真的假的！」再度引發朝聖潮。

李珠珢過去憑藉一支「三振舞」影片爆紅，加上絕美的精緻五官，讓她收穫了「AI女神」的稱號。她與富邦育樂簽下全經紀約，不久，就已接下了許多代言活動，可見她在台的人氣十分驚人。

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李珠珢先前到臨江街夜市逛街時，在某間店內親筆簽下海報，該間店的Google地圖因此被粉絲改為「李珠珢簽名店」。沒想到，近日又有網友發現，位於新莊棒球場旁的超商，也突然更換招牌，變成了「李珠珢限定店」。

▼有民眾發現，某間超商的店名突然改名，變成「李珠珢限定店」。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



該間超商更換招牌後，在網路上掀起討論，照片也因此被發到臉書社團「路上觀察學院」。不少粉絲看見照片後，忍不住狂刷留言，「真的假的」、「這是珠珠寶貝的店嗎」、「說不定老闆娘自稱新莊李珠珢」、「我還以為這是她之前在夜市簽名的那間」、「笑死，改天來朝聖。」

事實上，全家總部並未規定店名的格式，多數的店名都是加盟主提出後，經過與全家總部討論所決定。至今全台已有許多全家使用特殊店名，相當吸睛。