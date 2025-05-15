「假花美男」虐死5貓求重判9年　今一審判決

▲有網友爆料，虐貓慣犯趙育慶照片跟本人差很大。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導

虐貓慣犯趙育慶，在2023年透過同居女友莊姓女子領養貓咪後進行虐殺，遭檢方依《動物保護法》起訴並羈押至今。全案經歷3次開庭審理，檢方建請法院對趙男求處9年2月以上有期徒刑，以彰顯動物生命法益的重要性，北院將於今（15）日下午宣判結果。

趙育慶於2023年間多次要求莊姓女友透過網路向他人認養貓咪，隨後對貓隻進行虐待。莊女在偵訊中供稱，交往期間趙男曾威脅她代為領養貓咪，並對貓使用熱水燙傷、蓮蓬頭毆打，甚至噴灑殺蟲劑後點火燒烤，導致貓咪屍體幾乎焦黑、全身體無完膚。經獸醫解剖確認，這些貓隻生前遭受長期飢餓和虐待，情況令人髮指。

▲虐貓慣犯趙育慶。（圖／記者黃哲民攝）

趙男在審理過程中頻繁改口，一時認罪、一時翻供，辯稱「燒螞蟻洞不小心燒到貓」、「養貓知識不足」，並否認脅迫莊女認養。多次不一致的供詞及犯後態度惹怒法官，審理期間更揭露趙男過去多次以不同名義試圖領養動物的行為。2023年間，除莊女曾失敗代為認養外，另有張姓女子及王姓女子以趙男為第二聯絡人試圖收養貓咪，皆遭動保處拒絕。此外，王女過去飼養的5隻蜜袋鼬也疑遭趙男毒手，目前已另案偵辦。

檢方指出，趙男涉犯5罪，每罪求刑1年10月，數罪併罰後建請法院判處9年2月以上有期徒刑，期望藉此讓他承擔應有的法律責任，同時彰顯司法對動物生命的保護。北院將於今日下午宣判，結果是否創下國內虐待動物判刑新高備受關注。