　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「假花美男」虐死5貓求重判9年　今一審判決

▲▼有網友爆料，虐貓慣犯趙育慶照片跟本人差很大，很難想像兩者竟是同一人。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友爆料，虐貓慣犯趙育慶照片跟本人差很大。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

虐貓慣犯趙育慶，在2023年透過同居女友莊姓女子領養貓咪後進行虐殺，遭檢方依《動物保護法》起訴並羈押至今。全案經歷3次開庭審理，檢方建請法院對趙男求處9年2月以上有期徒刑，以彰顯動物生命法益的重要性，北院將於今（15）日下午宣判結果。

趙育慶於2023年間多次要求莊姓女友透過網路向他人認養貓咪，隨後對貓隻進行虐待。莊女在偵訊中供稱，交往期間趙男曾威脅她代為領養貓咪，並對貓使用熱水燙傷、蓮蓬頭毆打，甚至噴灑殺蟲劑後點火燒烤，導致貓咪屍體幾乎焦黑、全身體無完膚。經獸醫解剖確認，這些貓隻生前遭受長期飢餓和虐待，情況令人髮指。

▲▼虐貓慣犯趙育慶覓保無著，還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲虐貓慣犯趙育慶。（圖／記者黃哲民攝）

趙男在審理過程中頻繁改口，一時認罪、一時翻供，辯稱「燒螞蟻洞不小心燒到貓」、「養貓知識不足」，並否認脅迫莊女認養。多次不一致的供詞及犯後態度惹怒法官，審理期間更揭露趙男過去多次以不同名義試圖領養動物的行為。2023年間，除莊女曾失敗代為認養外，另有張姓女子及王姓女子以趙男為第二聯絡人試圖收養貓咪，皆遭動保處拒絕。此外，王女過去飼養的5隻蜜袋鼬也疑遭趙男毒手，目前已另案偵辦。

檢方指出，趙男涉犯5罪，每罪求刑1年10月，數罪併罰後建請法院判處9年2月以上有期徒刑，期望藉此讓他承擔應有的法律責任，同時彰顯司法對動物生命的保護。北院將於今日下午宣判，結果是否創下國內虐待動物判刑新高備受關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國1南向1大3小車追撞　回堵6公里
4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人翻法規酸：50萬交保太划算
王大陸「滿滿的大尷尬」　閃兵失敗入伍看許光漢表演
婁峻碩被閃兵案波及！親曝免役原因　病友認證寧願當兵
威廉閃兵50萬交保最高！　「血壓異常」9藝人交保金一次看
輝達勁揚！美超微暴漲逾15％　標普連3日收紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「假花美男」虐死5貓求重判9年　今一審判決

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人翻法規酸：50萬交保太划算

威廉閃兵50萬交保最高！　「血壓異常」9藝人交保金一次看

9藝人閃兵　專家：裝「血壓異常」需連續放水才可能

王大陸「滿滿的大尷尬」　閃兵失敗入伍看許光漢表演

快訊／大根涉閃兵凌晨20萬交保　「鞠躬道歉」自認荒唐不成熟

罷免伍麗華涉死亡連署　領銜人張芳碩深夜遭聲押

快訊／大根涉閃兵回國了！警機場等人　秒帶回新北市刑大

快訊／花蓮罷免查水表案！民政處長明良臻50萬交保要戴電子腳鐐

快訊／威廉涉閃兵「雙手蓋住」下車　抵達新北地檢署

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

【本次最大咖現身】 #陳零九 涉閃兵被逮！

「假花美男」虐死5貓求重判9年　今一審判決

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人翻法規酸：50萬交保太划算

威廉閃兵50萬交保最高！　「血壓異常」9藝人交保金一次看

9藝人閃兵　專家：裝「血壓異常」需連續放水才可能

王大陸「滿滿的大尷尬」　閃兵失敗入伍看許光漢表演

快訊／大根涉閃兵凌晨20萬交保　「鞠躬道歉」自認荒唐不成熟

罷免伍麗華涉死亡連署　領銜人張芳碩深夜遭聲押

快訊／大根涉閃兵回國了！警機場等人　秒帶回新北市刑大

快訊／花蓮罷免查水表案！民政處長明良臻50萬交保要戴電子腳鐐

快訊／威廉涉閃兵「雙手蓋住」下車　抵達新北地檢署

川普、敘利亞總統破冰會晤　他曾是恐怖份子「遭美通緝」懸賞3億

快訊／國1南向1大3小車追撞　回堵6公里

巴菲特曝辭波克夏CEO主因：不讓阿貝爾接任不公平

童子賢讚《核管法》修正：解開緊箍咒　民眾拒絕「非核家園」

《赴山海》武僧被迫趕工身亡！　女星「為戲瘀青破相」遭爭議李凱馨取代

「綠能發電」逾5成！西班牙大停電揭風險　專家警告：台灣也可能發生

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

俄烏談判將在土耳其登場　普丁不在克宮公布名單

陳零九「假裝高血壓」逃兵遭逮！　婁峻碩緊急自清「免役原因」

12星座「開心攻略」快筆記！牡羊愛刺激、金牛需要儀式感

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

社會熱門新聞

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

陳零九、富公子交保！金額曝光

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

即／大根涉閃兵回國了！一下機就被帶回新北市刑大

即／威廉涉閃兵蓋雙手下車　抵達新北地檢

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

最高法院：詐欺犯免還錢可減刑　法務部開鍘修法

RM粉鑽錶標到3900萬！潮男：我要自己戴

罷免伍麗華涉死亡連署　領銜人張芳碩深夜遭聲押

大根涉閃兵20萬交保　「鞠躬道歉」自認荒唐不成熟

36歲辣妹是詐團手錶！被逮搜出RM粉鑽錶

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

竹醫「襲胸母女」改到桃園工作　院方回應

更多熱門

相關新聞

虐死5貓！27歲男聽求刑9年嚇傻求饒　呂秋遠讚法官

虐死5貓！27歲男聽求刑9年嚇傻求饒　呂秋遠讚法官

27歲男子趙育慶被控在2023年間，以火烤、熱水燙貓等可惡行為虐死5隻貓，涉犯《動保法》遭到收押，起初他否認犯行，但在17日開庭時他突然改口認罪，但供詞破綻百出，更遭法官當庭斥責，檢方破天荒具體求刑9年2月以上，趙驚得結巴，頻向法官求饒。對此，律師呂秋遠就發文，「感謝法官知道，他的認罪只是偽裝」。

餵毒囚少女！花美8+9出庭：我爸會賠錢

餵毒囚少女！花美8+9出庭：我爸會賠錢

屁孩餵毒17歲少女　閨蜜看她被囚虐

屁孩餵毒17歲少女　閨蜜看她被囚虐

毒控少女逼行乞賣淫　嫌： 我沒做

毒控少女逼行乞賣淫　嫌： 我沒做

惡少毒控少女　看長相逼賣淫乞討

惡少毒控少女　看長相逼賣淫乞討

關鍵字：

趙育慶

讀者迴響

熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

插畫YouTuber阿啾求婚成功！百萬訂閱直播掏戒指

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

千年一遇AV女神瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」來台

陳零九、富公子交保！金額曝光

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

被閃兵案波及　婁峻碩親曝免役原因

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面