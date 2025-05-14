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富立建設給賴清德好幾倍政治獻金？　陳佩琪「沒直接證據」：用膝蓋想

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲，陳佩琪到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近期狂打總統賴清德擔任台南市長時期的南鐵東移案，質疑南市府給建商2.56倍的容積率合法，但柯市府給京華城20％卻非法，被南市都發局開記者會回擊，富立建設也稱不排除提告。陳佩琪今（14日）再指，自己引用台南市議員說富立建設給賴政治獻金410萬，反而要被告，而有人詢問她有無證據，「我的確沒直接證據」，但現在只要講「我臆測」，柯就被押到天荒地老，那就引用柯口頭禪「用膝蓋想想就知道」。

陳佩琪14日於臉書發文表示，自己昨晚回家搜尋新聞，發現都是台南市政府說她污衊、富立建設說要提告，但「其實這些網路資料，我早就知道了，只是想說台灣算是文明社會吧，司法應該不會如此雙標，不過時序到了2025了，先生（柯文哲）還在被押，對比南鐵東移，司法已經雙標到毫不掩飾的程度了」。

陳佩琪提及，「有兩家公司出價，為何卻是低價者得標？他們口頭胡扯一些理由就可以過關？」京華城是鼎越集團用自己的地蓋的，蓋好後商圈繁榮、市府稅收增加，雙方均得利，但南鐵東移除強拆民宅外，據當地議員說是低估賤賣，用比市價低的價格賣掉公有地，說是蓋市民住宅、有公益性，這分明就是狡辯之詞，若真如對方說的多給50％法定容積，這些多出來容積所多蓋出來的公宅，賣出去後，不是都是建商得利嗎？且議員說多了9億的利益？

陳佩琪批評，其實《圖利罪》成立要件是公家要有損失金錢或利益，但京華城市府沒損失土地、利益，「南鐵東移，市府就是有損失土地利益啊，為何他們沒事，我們卻被關？」

陳佩琪指出，南市府說都是經過都市審議委員會、按都市計畫等決定，「那我們也是啊！而且我們還是經過無數次專家的審議會議才決定，市長完全尊重專業、沒有介入，不知道委員有誰，更不曾有過互相聯絡，為什麼這些委員沒人被起訴，也沒人被羈押，但不知情的市長卻被押了8個月還不放人？

陳佩琪說，台南市議員說富立建設給賴清德政治獻金410萬，之前富立建設也沒說要告議員，現在她引用，卻回過頭來說要提告，「有人上來問我有什麼證據？我的確沒直接證據，但現在只要在法院上講講『我臆測』、『我想』、『我認為』，我先生就被押到天荒地老，那我引用先生常說的口頭禪『用膝蓋想想就知道』，況且我除了用膝蓋臆測之外，看到眾多青鳥飛出來攻擊我，想必我是講對了什麼…」

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