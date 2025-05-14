藝人閃兵！粉絲卻護航「當兵浪費時間」　網紅支持嚴懲：可惡

▲閃兵案第二波搜索，陳大天今早被逮到案了。（圖／記者陸運陞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，造假醫療證明閃避兵役，檢警擴大追查發現，還有其他人涉案，包含陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎等。對此，網紅鬼才阿水直言，當兵是非常基本的國民義務，但令他不解的是，居然還有粉絲替藝人護航，說當兵是浪費時間，「今天一旦輕放這些人，才是給社會最糟糕的示範」。

鬼才阿水在臉書上發文表示，當兵是很基本的國民義務，然而，卻有藝人寧可把大量的金錢拿給「閃兵集團」操作，也不願盡最基本的義務，「這不只惡質，更是可惡！」一旦檢警調查後證實，他非常支持嚴懲這些人，要求他們把該盡的兵役期完成。

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只是鬼才阿水也說，讓他不解的是，居然有粉絲為這些藝人護航，「聲稱當兵是浪費時間」，好像這些行為是理所當然的一樣，「把我們這些乖乖認分去當兵的人當傻子，我爺爺是將軍又怎樣，我也是從二兵開始，乖乖在東引島上待上一年，根本沒什麼好說的」。

鬼才阿水也直言，「這些人有多紅嗎？韓國多少偶像藝人，遇到兵役也是乖乖去服完兵役，更別說很多的兵役期還比台灣更長，這些逃兵仔有多了不起的演藝表現嗎？」如果現在輕放，才是給社會最糟糕的示範，好像逃兵不會怎麼樣，只要道歉、輕罰就好了。

本文經鬼才阿水授權引用