家裡擺黏鼠板「只有腳印」沒鼠屍！過來人曝秘訣

▲民眾購買黏鼠板想抓家中的老鼠，結果只捕捉到老鼠的腳印。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



網搜小組／柯振中報導

一名網友近日在連鎖超市購買黏鼠板，撒上花生當誘餌欲捕老鼠，卻發現黏鼠板上只留下滿滿腳印，老鼠卻全身而退，讓他氣憤直呼「浪費錢黏個屁」，貼文一出，引發熱烈討論。許多網友指出其使用方式不當，紛紛提供專業建議與實戰經驗。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享使用心得，雖然購買了黏鼠板，也在黏鼠板上擺了花生，不過根本沒有看見鼠屍，反而是花生周圍布滿了老鼠的腳印，讓他傻眼直呼「浪費錢黏個屁」。

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曾經有捕鼠經驗的社員表示，使用黏鼠板時，應在下方鋪設報紙或塑膠袋，擴大老鼠活動與黏膠接觸面積。此外，使用更大片或數片拼接的黏鼠板能提高成功率，單片尺寸過小容易讓體型較大的老鼠逃脫。

除了黏鼠板尺寸與鋪設方式，餌料的選擇也影響效果。許多過來人指出，老鼠偏愛花生勝於其他食物，甚至建議使用花生口味黏鼠板搭配投藥餌，更具吸引力與效率。也有人分享，「我之前用四片拼接，終於成功黏到老鼠，不然牠們會在上面開同樂會。」

事件也引來不少社員幽默調侃，「你家的老鼠是練過輕功的」、「可能是湯姆克魯鼠」，也有人自嘲「我家老鼠比我還聰明，連壁虎都比牠好抓」。