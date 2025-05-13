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10年砸300萬整形！月薪21萬女被問「是男是女」無奈：看不出來？

河南一名女子到北京工作，10多年狂整形卻失敗。（圖／翻攝自微博）

▲女子砸300萬整形，沒想到結果跟她想的完全不一樣。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

得不償失！大陸河南有一名女子，為了工作北漂到北京，月薪5萬人民幣（約21萬新台幣）的她，10多年來卻只存了10萬人民幣（約42萬新台幣），因為她這些年砸了80多萬人民幣（約338萬新台幣）整形，動刀30次，豈料效果不理想，甚至被質疑是男是女。

據《海報新聞》報導，今年35歲的任女士出生在河南的一個農村家庭，國中沒讀完就輟學打工，在北京奮鬥10多年後開了一間奶茶店，每月盈餘約5萬人民幣，然而種種原因，她只賺了10萬人民幣。

任女士自2014年開始整形，前前後後花了80多萬人民幣，然而整形卻沒有讓她變漂亮，反而皮膚過敏、塑膠感嚴重，還被人質疑性別，詢問是男生還是女生。她無奈表示，「我不知道他是故意問這種問題，就是來羞辱我，還是他真的看不出來？」

任女士花了80多萬人民幣整形。（圖／翻攝自微博）

▲任姓女子整形後卻讓人對她的性別產生質疑。（圖／翻攝自微博）

任女士在整形失敗後，男友也因此提分手，由於戀愛期間男方沒有工作，生活費用都是她在負責，甚至拿錢給對方買摩托車、投資開店。如今她住在郊區月租800元人民幣（約3380元新台幣）的房子，雖然想繼續整形，但更想存錢買房了。

消息一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「我覺得追求美是沒有錯的，但像她這樣的話，應該去糾正一下自己的心理才更有效」、「這容非整不可嗎」、「一旦入了整容的坑，那就基本毀容了」、「應該公佈整形醫院是那家，大家都瞭解一下」。

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