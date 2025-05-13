衣服洗出滿滿衛生紙屑怎麼辦　家事達人教清除妙招解決洗衣災難

▲不慎將口袋中的衛生紙與衣物一起洗，不少人洗衣時可能遇到類似情況。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

洗衣時不小心將衛生紙連同衣物一起丟進洗衣機，洗完後才發現迎接自己的不是潔白衣物，而是整件沾滿紙屑的衣服，光想到要一片片清理，就讓人崩潰。這種情況相信許多人都曾經遇過，日本一位專門分享生活妙招的家事達人便分享了簡單實用的解決方法，輕鬆拯救洗衣危機。

當洗完的衣服佈滿衛生紙屑，此時別急著動手清理，不妨先將衣物重新放入洗衣機中，僅加入衣物柔軟精再洗一次，就能有效去除絕大部分紙屑，柔軟精中的界面活性劑能減少纖維間摩擦，使衛生紙碎屑更容易脫落，不易再次黏附在衣物上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，在重新洗滌前，務必先檢查並清理洗衣機濾網。第一次洗衣時脫落的紙屑往往會卡在濾網中，若未清理乾淨，這些殘屑有可能在第二次洗衣時重新附著到衣服上，造成「越洗越髒」的情況。

若再洗一次仍無法清除紙屑，也可以採取浸泡法，將衣物泡在加了柔軟精的水中約30分鐘，再以清水洗淨並脫水，通常能進一步鬆動附著的殘屑。

針對部分黏附特別頑固的碎紙屑，可在衣物保持濕潤的狀態下，使用洗碗用的海綿輕輕擦拭表面，有助於溫和去除，且不傷布料，只是過程可能會讓紙屑飛散，建議可在浴室操作方便後續清理。

等大部分紙屑去除後，可再用柔軟精進行一次沖洗加脫水，最後完全晾乾後輕拍衣物、抖落殘屑，大致就能恢復可穿狀態。若還有少許細屑殘留，可再用黏毛滾輪或膠帶處理，但須注意避免過度頻繁使用黏性太強的膠帶，以免造成布料損傷。

為預防類似情況再次發生，洗衣前務必檢查所有衣物口袋，避免遺留衛生紙或其他紙張，以免再次遇到同樣問題，省下許多清理時間與麻煩。