台中婦違停被罰1千8　嗆店家「還我錢」還摔杯！侮辱恐嚇罪送辦

記者鄧木卿／台中報導

台中市68歲卓姓女子開車違停在霧峰區一家店面前，一停就是好幾個小時，店家找不到車主只好報警，警方到場開了2張罰單，卓女看到罰單，怒氣沖沖的一進門就大聲咆哮「還我錢」，飆罵王八蛋，強調又沒有擋著路口；原本想息事寧人的店家也不甘示弱，反嗆「違停就是不對」，最後憤而提告，警方再依公然侮辱及恐嚇罪嫌送辦。

▲▼台中婦人違停不滿被罰1千8百元，怒嗆店家還錢，還出言侮辱恐嚇。（圖／翻自heygo_2023）

女店員po文表示，卓女的車子從早上10點半就停在店門口，等了1個多小時，都未見車主出現，擋風玻璃也沒留電話，只好打給警察協助，半小時後，車主來了，但只是往前移一點，仍然是擋在店門口，下午1點半，店家二度打給警方，「車子還是停在黃線上，還是會影響出入。」

警方因連絡不上車主，直接到場開單，下午4點半，車子依然停著，5點半，店員三度打給警察，警察又來開一次單，晚間8點半，車子開走，9點，卓女就來鬧了。

卓女一進門就飆罵王八蛋，強調車子只是暫停一下，況且又沒有擋住出入口，還怒拍櫃檯，摔杯子，要求店家還給她紅單的錢。

女店員猶豫很久，要不要發影片，畢竟做生意以和為貴，但真的氣不過，她也是人生父母養，明明沒錯，還一直被罵王八蛋，因為卓女「前科太多」，最後選擇不認讓，決定提告。

霧峰派出所表示，卓女違規將車輛停放在店家門口，遭店家報警舉發而心生不滿，憤而至店內怒罵及毀損物品，全案依公然侮辱及恐嚇移請台中地檢署偵辦。