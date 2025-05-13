獨／抓了巨型綠鬣蜥來了更兇的　高雄大馬路驚見1.5m長鱷魚趴走

記者賴文萱／高雄報導

高雄仁武區大智路與澄觀路口今（13）日清晨4點多，路上竟有隻鱷魚出沒遊蕩，民眾見狀嚇壞趕緊報警，高雄市農業局隨後也趕緊派員前來捉捕。據了解，該隻鱷魚身長有1.5公尺，品種為眼鏡凱門鱷，至於鱷魚究竟從哪裡逃脫，尚待進一步釐清。

▲高雄大馬路驚見「1.5m長鱷魚」出沒，畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲大馬路驚見「1.5m長鱷魚」出沒，民眾嚇壞通報。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日清晨4點多時，大智路、澄觀路口突然有一隻鱷魚出沒在馬路上逛大街，民眾路過驚見「鱷魚出沒」，擔心會遭受攻擊，嚇到趕緊通報。農業局表示，接獲通報後，隨即派出委外人員前往捕捉。

▲高雄大馬路驚見「1.5m長鱷魚」出沒，農業局趕緊派員捕捉。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據民眾曝光的畫面，農業局委外人員先將鱷魚嘴巴封起來，接著再用大網子將鱷魚圍起後帶離現場。初步了解，該隻鱷魚品種為眼鏡凱門鱷，體長約1.5公尺。農業局研判應該是寵物鱷，目前暫時收容，待主人來認領。

農業局指出，根據動保法第20條「寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同」，違者可開罰新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之。

不過，日前在高雄澄清湖有民眾在湖邊直擊一隻巨型綠鬣蜥出沒，附近有路人要經過也不為所動，絲毫不怕人也不閃躲，反倒是路人見狀不敢經過，還差點踩空跌倒。網友看見畫面後驚呼，「這隻也太大隻了」、「這看起來像恐龍了吧！誇張」、「哇～太粗勇了吧！好嚇人」。

▲農業局日前派員捕捉該隻「超巨綠鬣蜥」，但尚未有所發現。（圖／J爸提供）

農業局當時派員前往查看，雖未發現該隻綠鬣蜥，但一夜也捕獲到10隻，其中最大2隻體長約有140公分，後續將加強巡查捕捉。