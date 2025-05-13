黃仁勳來了！盧秀燕隔空邀訪台中：品嘗美食、逛夜市！

記者游瓊華／台中報導

AI教父、輝達創辦人黃仁勳預計19日出席2025年台北電腦展演說，且會與台積電高層見面。上次黃仁勳快閃台中逛逢甲夜市因人潮太多失敗，台中市長盧秀燕今天表示，當然要再邀約黃仁勳來台中逛夜市、吃美食，也推薦3大夜市，包括近來國人票選全國最愛的海線大甲夜市，另外還有逢甲夜市以及一中商圈。

▲AI教父黃仁勳即將訪台，台中市長盧秀燕也隔空邀約黃仁勳到台中逛夜市，以彌補上次未竟之憾。（圖／記者游瓊華攝）



▲黃仁勳1月曾訪台中，欲逛逢甲夜市，卻連入口都沒進去，就因人潮塞爆不得不離開。（圖／資料照片）



今年1月份黃仁勳搭專機抵達台中，第一站先到潭子區矽品精密工業有限公司出席新廠揭牌活動，之後轉往逢甲商圈夜市想要吃美食，未料粉絲太過熱情，擠爆逢甲夜市，黃仁勳寸步難行，塞了40分鐘之後，連入口都沒進去，只能打消念頭離開，留下遺憾。

▲1月份黃仁勳造訪逢甲夜市，人未到就吸引大批粉絲，塞爆逢甲夜市。（圖／資料照片）



對於黃仁勳即將訪台，市長盧秀燕表示，台中美食天下第一，逢甲夜市是全國最大夜市，一中商圈美食馳名遠近，大甲夜市異軍突起，近來全國票選得到第一名，大家非常意外，「黃仁勳上次有吃到台中美食，但沒有逛到一定有遺憾，所以希望邀請黃仁勳再來台中，品嘗美食、逛夜市！」