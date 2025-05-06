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肯德基「勁爆雞米花」回來了！還有升級桶裝版　5／13開賣

▲▼肯德基「勁爆雞米花」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基「勁爆雞米花」強勢回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」回歸後，速食品牌肯德基超強點心「勁爆雞米花」也回來了，炸至金黃色的雞胸肉超級涮嘴，這次還把經典包裝復刻回歸，更推出全新升級版「雞米花桶」，銅板價45元起就能吃到，5月13日起限時限量開賣。

▲▼肯德基「勁爆雞米花」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲勁爆雞米花有著金黃酥脆外皮，包裹著鮮嫩多汁的雞胸肉，搭配獨門香料層層入味。

▲▼肯德基「勁爆雞米花」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲勁爆雞米花包裝盒也復刻回歸。

2022年停賣的人氣點心「肯德基勁爆雞米花」終於回歸，金黃酥脆外皮包裹著鮮嫩多汁的雞胸肉，搭配獨門香料層層入味，讓人一口接一口，且這次除了把經典包裝盒復刻回歸外，還推出全新升級規格「勁爆雞米花桶」，整桶裡裝滿雞米花，滿足肉肉控，5月13日起於全門市限時限量開賣。

▲▼肯德基「勁爆雞米花」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲今年推出全新升級規格「勁爆雞米花桶」。

肯德基「勁爆雞米花」單點售價49元、加購價45元；「勁爆雞米花桶」僅限單點售價145元；PK雙饗卡APP則推出「鹹甜派對」，內含勁爆雞米花桶1桶+原味蛋撻2顆，售價189元。

▲▼麥當勞捲捲薯條。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞捲捲薯條5月7日回歸。

麥當勞去年開賣短短2天就近乎完售的超人氣「捲捲薯條」則宣布於5月7日回歸，使用整顆馬鈴薯製成，結合胡椒、大蒜及洋蔥香氣，外表金黃酥脆，搭配一圈圈螺旋外型，口感鹹香，辛香料香氣十足，今年更備足4倍量，售完為止。

麥當勞捲捲薯條單點66元、套餐加購價59元；「捲捲薯條配餐」81元，含捲捲薯條+38元冷／熱飲，等同於經典配餐加16元就能升級成捲捲薯條配餐。

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