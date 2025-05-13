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王文洋爆5歲私生兒！　20多歲「包養女」要求認親討10億

宏仁集團總裁王文洋身價千億，遭訴請確認親子關係存在。

▲宏仁集團總裁王文洋身價千億，遭訴請確認親子關係存在。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身價千億的宏仁集團總裁王文洋遭提告確認親子關係訴訟！一名宋姓女子日前向法院陳報證據，包括私密錄音檔案及照片，以佐證自己所生的5歲男童為王文洋的親骨肉，並要求王讓即將上小學的男童認祖歸宗，以利取得王家的財產分配權。台北地院已開庭進行調解，女方向王文洋開價逾10億元和解金，雙方協商多次，到目前為止還沒有共識，法院將擇期再開庭。

本刊調查，與王文洋有過一段情的宋女，20多歲，長相甜美，曾在aSugarDating交友網站、也就是俗稱的「包養網站」刊登徴友訊息，自稱學生妹，要求幫她完成學業，身高163公分，至於零用錢的需求可商議。女方的友人說宋女就是透過該網站與王文洋認識，但王否認。

宋姓女子曾在交友網站徵包養，自稱是學生妹，不菸不酒，身高163公分。（翻攝自aSugarDating）

▲宋姓女子曾在交友網站徵包養，自稱是學生妹，不菸不酒，身高163公分。

宋姓女子曾在交友網站徵包養，自稱是學生妹，不菸不酒，身高163公分。（翻攝自aSugarDating）

▲宋姓女子曾在交友網站徵包養，自稱是學生妹，不菸不酒，身高163公分。

知情人士透露，宋女是5年多前經中間人引介認識王文洋，並非直接在網路上與王文洋搭上線，認識之初，2人曾多次見面，一拍即合後發生性關係，王文洋在與前女友呂安妮分手後曾多次表示，自己不會再有婚姻，但不排斥多認識女性朋友，儘管宋女青春洋溢，讓王有與大學生談戀愛的感覺，但友人說王有守住底線，與宋小姐並沒有真的談感情。

何況，王文洋當時已年近70歲，私下曾告訴友人，即便與宋女有過往來，曾給過錢，也有過親密行為，但自己年事已高，能否老來得子，心中存有疑問，加上王曾在1998年遭謊稱為他生下一女的林爰君（JOJO林）勒索320萬元，當時鬧得沸沸揚揚，後來林女因此遭判刑入獄，這次面對有人提告認親，一方面擔心遭設局，二方面也怕被子女責備，所以處理起來才會格外謹慎小心。

新店家事法庭日前開庭調解王文洋遭訴請認親案，女方開價逾10億元。

▲新店家事法庭日前開庭調解王文洋遭訴請認親案，女方開價逾10億元。

本刊調查，王文洋的千億元資產，不論台灣及英國的豪宅、台塑集團股票及現金，幾乎已全部信託或登記在王泉仁、王思涵及王銓勵等子女及孫子與前女友呂安妮名下，將來若宋女的小孩確認是王的骨肉，雖可取得分配王家的遺產權，但因王已預作財產規劃分配，雖身價千億，但名下財產已不多，男童未來能從王家分得的財產恐不到1億元。

不過，無論如何，王文洋面對宋女提告認親的這起官司，原本有意息事寧人、付錢了事，以免形象受損且被子女責備，但後來仍一再被要錢，如今既已鬧上法院，不擔心曝光的後果，所以將尊重法院的決定，若法官判決雙方親子關係存在且應按月給付扶養費至成年，王文洋也會接受；若否，女方該負的法律責任自應由他們自己承擔。


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