快訊／晶華酒店前經理陳屍中山區里民中心　里長曝生前狀況

▲ 北市中山區康樂里里民活動中心內，一名男性陳屍活動中心內樓梯間。圖為里民活動中心外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

12日上午8時許，北市中山區康樂里里民活動中心內，晨運民眾發現一名男性倒臥活動中心內樓梯間，緊急報警求助，警方到場勘查發現男子已經氣絕身亡多時，警方通報鑑識人員到場採證，並通知家屬訪談釐清死因。

《東森新媒體ETtoday》記者致電康樂里長詢問上情，里長表示經了解死亡男子為冷姓民眾，經警方調查冷男曾任北市晶華酒店的安全部門經理、顧問，家人向警方表示，冷男生前為疾病所苦，他長年糖尿病加上腎臟功能不佳，經常到醫院就診，身心狀態較為低迷。

里長表示，冷男近期心情低落，未料今晨發生憾事，將會全力協助家屬處理冷男身後事宜，中山警指出：經鑑識人員採證及調閱監視器，初步研判該起命案無外力介入，全案報請檢察官司法相驗釐清冷男死因。。

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