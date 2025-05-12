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清水警分局推廣防詐　邀轄內業者舉行座談會

▲▼ 。（圖／清水警分局提供）

▲清水警分局今上午舉行防詐推廣座談會。（圖／清水警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水警分局長蔡慶星今（12）日上午召集轄內卡拉OK小吃部、KTV及保全業者，舉行防詐、識炸推廣座談會，透過結合民間力量，將轄區凝結成防詐網，蔡耀星也在會議中強調，民眾只要主動檢舉詐騙車手，並經查獲、移送，即可獲頒5萬元獎金。

清水警分局表示，本分局除平時與學校合作宣導防詐，也持續結合義警、民防、社區守望相助隊及各社區治安會議進行識詐推廣，今天上午，分局長蔡耀星廣邀轄區內卡拉OK小吃部、KTV等業者，舉行座談會，透過真實案例，加強防詐、識詐觀念。

警方強調，防詐不只是警方的責任，全民皆可成為打詐英雄，鼓勵民眾配合警政署自4月1日起實施的「百斬計畫獎五萬」專案，主動檢舉詐騙集團車手，只要經檢舉成功並查獲、移送，即可獲頒5萬元獎金。民眾可透過165打詐儀錶板（https://165dashboard.tw）「百斬行動檢舉車手專區」填報檢舉車手線索情資。

此外，警方也針對業者宣導「酒後不開車」等交通安全宣導，並鼓勵業者向民眾宣導，住家附近或大樓發現疑似詐騙或毒品等不法情事聚集地點，隨時通報警方，達到全民共同維護治安提升住家生活品質。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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