今年6～9月沒有國定假日！他問「7、8月能放什麼假」　網點名它

▲放假話題掀起討論。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假「4+1日」。相關話題熱議不斷，其中就有網友注意到，以現在的國定假日來看，端午節之後，要等到中秋節才會放假，就算多放5天，7、8月還是沒有假，這段時間有沒有什麼日子可能放假？貼文曝光後，再掀討論。

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假4日，包含9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜。另外，5月1日勞動節則改為全國統一放假。

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「7、8月是不是應該要有一些國定假日」為標題發文，提到現在的國定假日並不是分布得很平均，端午節過後，要等到中秋節才會放假，以今年來看，更是6至9月共4個月都沒有國定假日。

▲母親節在5月的第二個星期日，但父親節卻未必會在星期六、日。（示意圖／取自Pexels）

原PO也說，就算算上這次新增的5天假，7、8月還是沒有假。因此他就拋出話題，想知道就7、8月來說，大家是否有想到，有什麼日子可以放假嗎？

貼文曝光後，便有網友直呼，「父親節放假啊」、「母親節和父親節啊」、「88節」、「對啊，7、8月半個假沒得放超痛苦，我建議父親節、母親節都放假」、「中元、七夕、88（節）」。也有網友回應，「中元，普渡拜拜很多人會請假」、「中元節應該放假」、「7、8月有連假的話，更多人會出國玩吧」。話題掀起討論。