　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年6～9月沒有國定假日！他問「7、8月能放什麼假」　網點名它

▲▼年曆,2021年8月。（圖／記者曾筠淇攝）

▲放假話題掀起討論。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假「4+1日」。相關話題熱議不斷，其中就有網友注意到，以現在的國定假日來看，端午節之後，要等到中秋節才會放假，就算多放5天，7、8月還是沒有假，這段時間有沒有什麼日子可能放假？貼文曝光後，再掀討論。

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假4日，包含9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜。另外，5月1日勞動節則改為全國統一放假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT的Gossiping板上，以「7、8月是不是應該要有一些國定假日」為標題發文，提到現在的國定假日並不是分布得很平均，端午節過後，要等到中秋節才會放假，以今年來看，更是6至9月共4個月都沒有國定假日。

▲▼父親節,爸爸,送禮,親子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲母親節在5月的第二個星期日，但父親節卻未必會在星期六、日。（示意圖／取自Pexels）

原PO也說，就算算上這次新增的5天假，7、8月還是沒有假。因此他就拋出話題，想知道就7、8月來說，大家是否有想到，有什麼日子可以放假嗎？

貼文曝光後，便有網友直呼，「父親節放假啊」、「母親節和父親節啊」、「88節」、「對啊，7、8月半個假沒得放超痛苦，我建議父親節、母親節都放假」、「中元、七夕、88（節）」。也有網友回應，「中元，普渡拜拜很多人會請假」、「中元節應該放假」、「7、8月有連假的話，更多人會出國玩吧」。話題掀起討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
創今年新高！台股單周湧入27.4億美元
金價又跳水！水貝市場現搶購潮　買家嘆：已虧196萬元
快訊／古林睿煬完封勝後遭抹消登錄
快訊／8連霸女議員詐助理費533萬　判刑2年
快訊／日圓甜甜價來了！　不排除再下探
快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施
快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中
快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%
年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

燒死鄰居還笑！男求交保「想賺零用錢」　Cheap見關鍵籲：該修法

「生生有鮮乳」酪農第一大縣彰化斥資8千萬　照顧9萬學童　　

男友「一到假日昏睡整天」　妹子狂等訊息：太廢了！大票人逆風

蔡阿嘎工作室「開2職缺」網見薪資喊少！內行曝：重點是福利

福建泉郡富美宮「人神分離」隨拱天宮二媽巡庄　惹爭議急喊卡

今年6～9月沒有國定假日！他問「7、8月能放什麼假」　網點名它

3秒搜出停車位！LINE「1神器」爆紅　駕駛狂讚：相見恨晚

投資文創產業享租稅優惠　文化部舉行首場說明會

水餃「該用冷水、滾水煮？」　全場吵翻！內行曝撇步：絕對會熟

想省錢「帶女友國內窮遊」可以嗎？　網見行程讚：贏一堆男生

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

燒死鄰居還笑！男求交保「想賺零用錢」　Cheap見關鍵籲：該修法

「生生有鮮乳」酪農第一大縣彰化斥資8千萬　照顧9萬學童　　

男友「一到假日昏睡整天」　妹子狂等訊息：太廢了！大票人逆風

蔡阿嘎工作室「開2職缺」網見薪資喊少！內行曝：重點是福利

福建泉郡富美宮「人神分離」隨拱天宮二媽巡庄　惹爭議急喊卡

今年6～9月沒有國定假日！他問「7、8月能放什麼假」　網點名它

3秒搜出停車位！LINE「1神器」爆紅　駕駛狂讚：相見恨晚

投資文創產業享租稅優惠　文化部舉行首場說明會

水餃「該用冷水、滾水煮？」　全場吵翻！內行曝撇步：絕對會熟

想省錢「帶女友國內窮遊」可以嗎？　網見行程讚：贏一堆男生

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

關稅緊張情緒降溫　台股單周湧入27.4億美元創今年新高

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

陳傑憲幽默喊「抓交替」　吉力吉撈接任理事長開玩笑發表得獎感言

顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈　運價不會暴漲暴跌

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

相信能與庫明加同場發光發熱！　巴特勒預言他將成G4關鍵人物

美中貿易戰「暫時停火」　華府專家：未來升級可能性仍高

【極限拉扯】阿金與妹子短裙攻防戰！主人淡定救援

生活熱門新聞

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

家長一查9月底到10月「幾乎周周連假」！網吵翻

不滿調高撞傷行人罰鍰　職業駕駛5／19包圍交通部抗議

信用卡「開1功能」被盜刷卻不會通知　女急報案！

威力彩21槓今晚飆5.2億　4生肖偏財旺

快訊／5縣市有感！05：25規模4.6地震　最大震度2級

「想做愛」入考題！金門老師身分起底

汽燃費擬改名「公路使用養護費」　電動車2030年起也要繳

中國遊客旅日「退房慘照曝光」！日網怒：拒絕入境

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

女學生搭新自強逃票　躲廁所PO網炫耀被罵翻

更多熱門

相關新聞

國定假日多5天　明年行事曆6月底前公告

國定假日多5天　明年行事曆6月底前公告

立法院會三讀《紀念日及節日實施條例》，新增「4＋1」天放假日，行政院長卓榮泰表態，產業正面臨國際變局衝擊，需要調適，外界稱要支持產業卻大幅增加放假日，高度懷疑與遺憾。國民黨立委王鴻薇今（12日）關切行政院是否研擬提覆議，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮於司法及法制委員會答詢時表示，行政院至今沒有做任何指示，幕僚作業已經排出未來10年的假，大約是120天至121天，而明年度辦公日曆表預計在6月底簽行政院對外公告。

赴日旅遊遇爭議！台人要對方「說中文」網：丟臉

赴日旅遊遇爭議！台人要對方「說中文」網：丟臉

律師曝多放假後果：恐成沉重負擔

律師曝多放假後果：恐成沉重負擔

家長一查9月底到10月「幾乎周周連假」！網吵翻

家長一查9月底到10月「幾乎周周連假」！網吵翻

綠反新增5天國定假　藍：卓榮泰又要提覆議？

綠反新增5天國定假　藍：卓榮泰又要提覆議？

關鍵字：

國定假日放假父親節節日PTT

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面