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老婆蜜月「他見機+酒費用」要吃土了　全場狂推2地：不輸馬爾地夫

馬爾地夫。（圖／達志／示意圖）

▲許多人新婚蜜月都想去馬爾地夫。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

一名人夫求助，老婆想去類似馬爾地夫的海島度蜜月，且已經開始在挑泳衣，讓他壓力指數狂飆，「機票加住宿我會先倒！」因此求問有無便宜、類似海島的行程可推薦？貼文一出，多數人大推長灘島、峇里島，「其實不輸馬爾地夫」、「便宜價格可以享受五星級的飯店！」

原PO表示，老婆夢想蜜月要去「馬爾地夫那種海島」，但口袋不夠深的原PO卻感到崩潰，「機票加住宿我會先倒...」因此求問過來人能否推薦一下，看起來很厲害的國家，但費用卻非常親民。

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眼看老婆已經開始物色泳裝了，原PO不敢打壞對方興致，但又怕開銷吃不消，讓他壓力再次爆棚喊話，「求推薦啊！」

文章引發討論，多數人大推長灘島、峇里島，「長灘島、沖繩、峇里島，真的還是預算不足的話，你們就去小琉球看海龜好了」、「富國島吧，前陣子看IG有人推薦，也是海島但很便宜」、「我是去沙巴」、「沖繩，在高級飯店裡被海鷗的叫聲醒來的感覺很舒服」、「推薦去峇里島，不像馬爾地夫都在海邊，還會有一些景點市區逛街行程」、「推峇里島，可以住高級一點的酒店+行程，多一點預算再轉機跳島玩，其實不輸馬爾地夫」、「建議長灘島，便宜價格可以享受五星級的飯店，但長灘島可以玩很貴也可以很便宜，我們還有坐直升機環島，很棒的體驗」。

▲▼印尼峇里島。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多人大推峇里島，便宜且能玩得東西更多。（圖／達志影像／美聯社）

也有人分享，馬爾地夫也有相較便宜的行程，「我們這次去馬爾地夫一個人11萬5000元」、「預算多少？馬爾地夫也有便宜的島可以選喔，選淡季去可以省1/3錢，那邊真的很棒，一生必去一次」、「馬爾地夫不是有5萬平民價的行程嗎」、「馬爾地夫也有便宜的島，最近美金價格不錯又會比較便宜喔」、「我3月去渡蜜月去馬爾地夫，機票跟住宿一人11萬也還好（我跟我老公各付各），選便宜的島，超美超讚」、「之前9月自助去馬爾地夫5天，機+酒3萬多元」。

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