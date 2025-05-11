快訊／粉專PO假訊息「網傳世壯運禁國旗 」警今晚逮人　太太傻眼



▲臉書粉專涉嫌散播假訊息、北市刑大11日晚間火速找到造謠者到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

臉書粉專「國會調查兵團、公民審議-立委監督專區」11日上午9時許公開張貼一則不實訊息「蔣萬安重大宣示，台北市壯世代運動會場內不得出現國旗，但觀眾要帶五星旗沒問題」經過網路特定政治色彩群眾不斷發送，引發北市府人員困擾，經北市世壯運執行委員會證實為不實訊息，北市警局緊急成立專案小組，經緊急調取涉案粉專上網po文相關資料後，北市刑大偵五隊晚間緊急傳喚假訊息po文者黃男（49歲、經查有偽造文書前科）到案說明。

北市刑大今晚通知黃男到案說明，黃男到案自稱經營自媒體，坦承該篇不實訊息貼文是他張貼，但拒絕透露貼文動機及目的，警方訊後依觸犯社會秩序維護法第63條1項5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」函送黃男居住地新北市中和分局裁罰。

據了解，黃男家住新北市中和區中正路某公寓，他自稱是自媒體監督政府，坦承貼文是他所為，但不願解釋貼文動機，警方上門時，他與太太在屋內看到警方登門查案，感到相當錯愕。

北市警局藉此案例呼籲，民眾使用網路發言應謹慎，切勿觸法，利用網路散布不實訊息者，警方定依法嚴辦。

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