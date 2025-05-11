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永續旅遊不缺席！花蓮今年參與4大旅展　5月台北、高雄各1場

▲花蓮今年將參與國內4大旅展，與民眾相約花蓮館見。（圖／花蓮縣政府資料照片）

▲花蓮今年將參與國內4大旅展，與民眾相約花蓮館見。（圖／花蓮縣政府資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會合作，攜手縣內旅宿、伴手禮、賞鯨等各觀光相關協會以「繁花盛開 百花齊放」為主題參加今年在台北、高雄2地年度4大旅展。

花蓮縣政府表示，今年將參與5 ／9-5 ／12日高雄市旅行公會國際旅展、5 ／23-5 ／26TTE 台北國際觀光博覽會、7 ／18- 7 ／21台北國際夏季旅展、11 ／7-11 ／10ITF 台北國際旅展等年度 4 大旅展，邀請全國鄉親朋友於旅展期間用行動相挺花蓮觀光，一起到花蓮館選購優質旅宿、遊程及伴手禮等產品，並期待大家再度造訪美麗的花蓮。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，縣府與縣內觀光協會、旅館公會、形象商圈發展協會、導遊領隊協會等觀光業者合作，於 5 ／9~5 ／12 於高雄展覽館舉辦的「高雄市旅行公會國際旅展」，將有星晟棧渡假飯店、安通溫泉飯店、怡園渡假村、七星潭水上明月海景渡假旅店、鯨世界賞鯨等業者於花蓮館內設攤參展；5 ／23~5 ／26 於台北世貿一館舉辦的「台北國際觀光博覽會」，則將有星晟棧渡假飯店、安通溫泉飯店、怡園渡假村、七星潭水上明月海景渡假旅店、鯨世界賞鯨、美妙養蜂場、立川漁場休閒農場、藍山會館民宿、新味醬油、麗軒國際飯店等業者設攤販售優質旅宿行產品，歡迎全國民眾來花蓮館參觀挑選，現場設有專屬洽詢與販售專區推出限定優惠，讓民眾現場就能提早預約花蓮行程。

觀光處指出，除了目前正在七星潭賞星廣場旁海灘展出的「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」活動外，暑假期間更有許多觀光活動不間斷，包括全台暑假最受大小朋友喜愛的「2025 花蓮 FUN 暑假(7 ／12~8 ／10）」、具指標性的音樂節「2025 花蓮夏戀嘉年華」、唯美浪漫的「星光音樂會（8 ／2、8 ／23）」，以及享譽國際、太平洋左岸最盛大最具指標性的原住民族文化特色活動「 2025 年花蓮縣南島聯合豐年節（7 ／18~7 ／20）」、「2025 年知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動（7~8 月）」等活動，暑假來花蓮保證歡樂不間斷，處處都有美食美景待您來發掘。

為鼓勵國外遊客到花蓮旅遊，即日起至 11 月 30 日，花蓮縣政府推出「2025 國外旅行團獎勵方案」，只要於花蓮住宿、前往任一項指定旅遊項目(環保旅宿、環保餐廳、環境教育場所、零碳旅遊及註冊淨零APP)，並於活動網站登錄，旅行社即可申請團員最高每人4,000元帶團獎勵金。

花蓮縣府誠摯歡迎國內外遊客來花蓮旅行，不但天天有台北直飛花蓮的直達班機，還有每周二、四、六、日都有的香港直飛花蓮航班，讓國內外世界旅人來花蓮更方便，能更深度體驗這片土地的人文、美食與自然風光。

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