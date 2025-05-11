女騎士3分鐘內3度「不打方向燈」挨罰3600元！　怒提告結果賠更多

▲機車騎士不依交通規則用路，遭罰還提行政訴訟。（示意圖與本文無關／記者周宸亘攝）



記者張靖榕／綜合報導

高雄張姓女子日前因3分鐘內3度未打方向燈變換車道，被民眾錄影檢舉後遭警方分別開出3張罰單，共罰新台幣3600元。張女不服提起行政訴訟，主張遭「惡意檢舉」，但高雄高等行政法院審理後認定違規事實明確，且各次違規地點不屬同一處道路，判決張女敗訴，須自行負擔300元訴訟費用。全案仍可上訴。

根據法院紀錄，張女於2024年5月8日下午1時許，騎乘機車行經高雄市岡山區通校路，因在13:06至13:08短短3分鐘內3度變換車道未打方向燈，被民眾以行車記錄器錄影舉發。警方據此依《道路交通管理處罰條例》第42條開出3張罰單，每張金額為1200元，合計3600元。

張女不滿遭連續舉發，主張違規地點屬同一路段，認為在短時間內連續開罰不合理，並質疑檢舉人是出於惡意檢舉，因此提起行政訴訟，要求撤銷3張罰單。

不過，高雄高等行政法院勘驗檢舉影片後認為，張女3次違規行為明確可辨，且地點分別為：第一次在通校路吉源盛天送鐵工廠旁從內側切至外側車道；第二次於通校路143號前從外側切回內側；第三次在通校路46號前再次從外側切入內側，3地點間皆相隔一個以上路口，並不適用「6分鐘內同一路段僅能舉發一次」的原則。

法院指出，張女持有駕照，依法應明確知道變換車道時須打方向燈，其連續違規行為顯屬過失，警方依法舉發並無不當，駁回其撤銷請求，判其敗訴。

依據裁判結果，張女須承擔300元訴訟費用，並可依法提起上訴。