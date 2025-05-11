　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士3分鐘內3度「不打方向燈」挨罰3600元！　怒提告結果賠更多

▲機車騎士不依交通規則用路，遭罰還提行政訴訟。（示意圖與本文無關／記者周宸亘攝）

▲機車騎士不依交通規則用路，遭罰還提行政訴訟。（示意圖與本文無關／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄張姓女子日前因3分鐘內3度未打方向燈變換車道，被民眾錄影檢舉後遭警方分別開出3張罰單，共罰新台幣3600元。張女不服提起行政訴訟，主張遭「惡意檢舉」，但高雄高等行政法院審理後認定違規事實明確，且各次違規地點不屬同一處道路，判決張女敗訴，須自行負擔300元訴訟費用。全案仍可上訴。

根據法院紀錄，張女於2024年5月8日下午1時許，騎乘機車行經高雄市岡山區通校路，因在13:06至13:08短短3分鐘內3度變換車道未打方向燈，被民眾以行車記錄器錄影舉發。警方據此依《道路交通管理處罰條例》第42條開出3張罰單，每張金額為1200元，合計3600元。

張女不滿遭連續舉發，主張違規地點屬同一路段，認為在短時間內連續開罰不合理，並質疑檢舉人是出於惡意檢舉，因此提起行政訴訟，要求撤銷3張罰單。

不過，高雄高等行政法院勘驗檢舉影片後認為，張女3次違規行為明確可辨，且地點分別為：第一次在通校路吉源盛天送鐵工廠旁從內側切至外側車道；第二次於通校路143號前從外側切回內側；第三次在通校路46號前再次從外側切入內側，3地點間皆相隔一個以上路口，並不適用「6分鐘內同一路段僅能舉發一次」的原則。

法院指出，張女持有駕照，依法應明確知道變換車道時須打方向燈，其連續違規行為顯屬過失，警方依法舉發並無不當，駁回其撤銷請求，判其敗訴。

依據裁判結果，張女須承擔300元訴訟費用，並可依法提起上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美中首日會談結束！　川普：有重大進展
儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光　師長錯愕：難得的好學生
小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司喊告
白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過
S媽母親節PO三女兒合影：美容大王回來了　大S「AI告白」逼
快訊／普丁拋震撼彈　將與烏克蘭「重啟和談」
快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

悲傷母親節／次子軍中自戕...長子占千萬屋　老母心痛告骨肉

女騎士3分鐘內3度「不打方向燈」挨罰3600元！　怒提告結果賠更多

快訊／高雄深夜火警2死　父子雙亡

快訊／高雄深夜火警！2人無生命跡象

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光　師長錯愕：難得的好學生

快訊／高雄工地主任酒駕「害1死4傷」　法院裁定羈押禁見

通緝犯拒絕攔查襲警！勇警全副武裝「拔腿狂追」開槍逮捕他

殯葬業人妻偷吃同行！「火化場公廁當砲房」　鹹濕對話被尪抓包

國家基礎建設遭竊！台電被偷走3條高壓電纜　警拘4人全收押

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡...家屬接死訊崩潰

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

控訴澎恰恰仍欠債7千多萬　金主:希望國家伸援手

悲傷母親節／次子軍中自戕...長子占千萬屋　老母心痛告骨肉

女騎士3分鐘內3度「不打方向燈」挨罰3600元！　怒提告結果賠更多

快訊／高雄深夜火警2死　父子雙亡

快訊／高雄深夜火警！2人無生命跡象

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光　師長錯愕：難得的好學生

快訊／高雄工地主任酒駕「害1死4傷」　法院裁定羈押禁見

通緝犯拒絕攔查襲警！勇警全副武裝「拔腿狂追」開槍逮捕他

殯葬業人妻偷吃同行！「火化場公廁當砲房」　鹹濕對話被尪抓包

國家基礎建設遭竊！台電被偷走3條高壓電纜　警拘4人全收押

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡...家屬接死訊崩潰

致敬全天下母親！影迷帶「媽媽」搶看影后凱薩琳新作

金牛座希望啟航！12星座最新運勢　射手心想事難成

快訊／美中首日會談結束！　川普：有重大進展

小孟老師／5月11日星座運勢　水瓶遇靈魂伴侶、金牛舊愛回頭

假醫療真吸金！　詐團成員名下透天5人搶標1336萬得標

悲傷母親節／次子軍中自戕...長子占千萬屋　老母心痛告骨肉

女師性侵2男童遭判30年：我深感羞愧

新教宗良十四世示警：AI是當代人類面對的重大挑戰

防劇烈天氣！　恐跌破17℃時間曝

美中會談最佳情況　學者：雙方同時降關稅

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

社會熱門新聞

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

高雄深夜火警！2人無生命跡象

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

快訊／高雄深夜火警2死　父子雙亡

藏雙刀誘殺18歲前女友　她為帶回寵物鼠送命

即／台中18歲女遭前男友水果刀猛刺　搶救無效亡

酒駕男害1死4傷　法院裁定羈押禁見

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

男遺產申報冒「40年沒碰過面弟弟」　急做DNA鑑定

買水100灌帳1600涉貪　法院「3關鍵」判免刑

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄深夜火警2死　父子雙亡

快訊／高雄深夜火警2死　父子雙亡

高雄市鳳山區國泰路二段10日深夜發生火警，造成一對父子無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

高雄深夜火警！2人無生命跡象

高雄深夜火警！2人無生命跡象

高職生母親節前遭酒駕撞死！媽板橋急奔高雄見最後一面

高職生母親節前遭酒駕撞死！媽板橋急奔高雄見最後一面

19歲高職生被撞死！家屬淚吼「殺人犯」2度追打酒駕男

19歲高職生被撞死！家屬淚吼「殺人犯」2度追打酒駕男

辛苦養大遭酒駕撞死！阿嬤悲痛見愛孫最後一面

辛苦養大遭酒駕撞死！阿嬤悲痛見愛孫最後一面

關鍵字：

高雄

讀者迴響

熱門新聞

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

高雄深夜火警！2人無生命跡象

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

中美談判　雙方快速離場引關注

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

霖霖訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

2縣市凌晨升豪雨特報！5縣市雨彈炸

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡

快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

快訊／5縣市大雨特報！深夜雨不停

鋒面北往南狂掃全台「明天3地雨最猛」　入夜降溫探1字頭

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

小S女兒Lily疑發聲悼大S　「妳永遠在我身邊」惹鼻酸

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面