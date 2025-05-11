高雄火警父子雙亡！2人是低收戶　鄰居聽到吵架和「碰一聲」

▲鳳山一處公寓昨日深夜發生火警，造成父子雙亡。（圖／民眾提供）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區國泰路二段一間公寓民宅，10日深夜發生火警，造成一對李姓父子無生命跡象，送醫急救仍宣告不治；鄰居透露，父子兩人感情不算融洽，經常發生口角，昨晚火警前，疑似有聽到兩人的吵架聲，後來就傳出「碰一聲」，然後公寓後方的鐵皮加蓋廚房就冒出火舌和黑煙。

▲鳳山一處公寓昨日深夜發生火警，造成父子雙亡。（圖／民眾提供）

高雄市消防局獲報後，派出15輛消防車、34名人員前往，火場為一棟5層樓建築物，當時2樓竄出大量火煙，現場狀況相當危急。

▲公寓後方鐵皮加蓋廚房燻黑嚴重。（圖／記者吳世龍攝）

消防人員抵達後立刻灌救，深夜11時31分撲滅火勢，並入內搶救，在2樓處救出2名男性住戶，其中一人85歲，另一人56歲，兩人是父子關係，均為到院前心肺功能停止（OHCA），由救護車送醫急救仍回天乏術。

▲冷氣機被燒到掉落地面。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居透露，李姓父子兩人住在該處多年，是低收入戶，兩人算相依為命，但感情不融洽，李父身體不好行動不便，但還是喜歡騎機車外出，常常會因為不平衡摔倒，所以里長有幫李父申請午間送餐服務。

▲鳳山一處公寓昨日深夜發生火警，造成父子雙亡。（圖／民眾提供）

據了解，李姓兒子以打零工為生，收入不穩定，偶而還喜歡「喝兩杯」，經常酒後就會和老父親起口角衝突，而李父原本還另外有一兒一女，但都已因病往生，同住的是老三，老三原本也有結婚，多年前就已離婚，所以和老父親同住。

《ETtoday新聞雲》回到火災現場，發現公寓後方的鐵皮加蓋廚房被燻黑嚴重，連冷氣機都被燒到掉落地面，研判可能是起火點。

據指出，昨晚火警發生前，有人聽到父子吵架聲，隨後就傳出「碰一聲」響聲，但詳細起火原因仍須消防局火調科進一步調查釐清。