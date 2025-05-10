快訊／陳椒華宣布退出時代力量　「沒有家人同意不會再參加政黨」

▲陳椒華寄出了退出時代力量黨籍聲明書。（圖／翻攝陳椒華臉書）



記者杜冠霖／台北報導

前時代力量立委陳椒華今（10日）稍早宣布，已寄出了退出時代力量黨籍聲明書到時代力量，經多次思考後決定在母親節前夕完成。陳表示，曾經身為時代力量黨公職及幹部，在卸任時代力量立委職務及黨務一年後，我認為放棄時代力量黨員身分會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務，因此決定放棄時代力量黨員身份。而放棄時代力量黨籍，沒有家人同意，我也不會再參加政黨，這是我對家人的承諾。

▼前時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



陳椒華表示，明天是母親節了，今天在徵求家人同意下我寄出了退出時代力量黨籍聲明書到時代力量，經多次思考後決定在母親節前夕完成。

陳椒華透露，曾經身為時代力量黨公職及幹部，在卸任時代力量立委職務及黨務一年後，我認為放棄時代力量黨員身分會讓自己有更多空間去做對台灣有益的事務，因此我決定放棄時代力量黨員身份，在此特向支持我及時代力量的朋友表達感謝及報告。

陳椒華指出，卸任立委及教職後，家人仍繼續支持我參與NGO公益活動，而放棄時代力量黨籍，沒有家人同意，「我也不會再參加政黨，這是我對家人的承諾。母親節前夕，秉持一向的堅持，希望能為母親台灣多盡一份力，即使老了、退休了，我也仍懷抱這樣的初衷與理想」。