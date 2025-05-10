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印度動員14步兵營「高度戒備」　控巴基斯坦也調兵：有進攻意圖

▲▼印巴衝突,印度,巴基斯坦,在印控喀什米爾斯利那加（Srinagar）臨時哨站站崗的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度士兵在印控克什米爾（Kashmir）哨站站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印巴緊張關係持續升溫，據悉印度軍方已經開始大規模動員，把更多部隊派往邊境地區，包括後備軍隊「領土軍」（TA）14個步兵營。印軍也宣稱，巴基斯坦正往邊境調派部隊，「展現進攻意圖」，但巴基斯坦尚未回應。

《印度快報》報導，印度國防部9日宣布動員領土軍32個步兵營之中的14個，部署至全國各地，直到2028年2月。此舉標誌著向各地增派部隊，確保提高作戰準備度的關鍵一步。

一個正規的領土軍營約有750人，成員都是兼職志願者，他們會依據各種需求，支援正規部隊，例如執行各種靜態勤務與內部安全任務，護送物資及裝備等。

▲▼印度巴基斯坦衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界擔憂，印巴衝突恐將演變成區域戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士透露，過去幾周開始，印軍已在關鍵邊境地區增派部隊，未來還會把更多軍營派往各地。儘管目前尚未召回休假人員，但軍官與職員的休假天數都被縮減。軍隊人員已被告知，唯有在特殊情況下才可休假。

另據BBC報導，印度宣稱巴基斯坦也在動員。庫蕾西上校（Col Sofiya Qureshi）表示，他們觀察到巴基斯坦軍隊「把他們的部隊轉移到前沿地區，表明了進攻的意圖，以進一步升級局勢」，「印度武裝部隊仍處於高度備戰狀態。所有敵對行動都會獲得有效反擊與適當回應。」

印軍重申不會進一步升級局勢，但前提是巴軍也採取相應行動、做出回應。目前，巴基斯坦尚未回應，是否把部隊調往印度邊境。

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