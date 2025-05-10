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失智是病非老化！早期發現治療可延緩病程　醫曝5大攻略對抗

▲▼玉里醫院藉農民節表彰大會設攤，進行失智症相關衛教與篩檢。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼玉里醫院藉農民節表彰大會設攤，進行失智症相關衛教與篩檢。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉溪地區農會主辦114年度農民節表彰大會暨玉里大西瓜展銷活動，不僅表彰辛勤耕耘的在地農民，更結合健康推廣，邀請衛生福利部玉里醫院設攤參與，進行失智症相關衛教與篩檢，落實「陽光正好．同在玉溪」的理念，為玉里鎮民健康生活注入新活力。

▲▼玉里醫院藉農民節表彰大會設攤，進行失智症相關衛教與篩檢。（圖／玉里醫院提供，下同）

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根據衛福部統計，台灣65歲以上失智症人口逐年攀升，預估130年將突破68萬人。失智症初期症狀容易與老化混淆，延誤治療時機，因此推動早期篩檢、提升民眾辨識能力顯得格外重要。值得強調的是，失智並非正常老化的一部分，而是一種可被診斷與治療的疾病。早期發現與適當照護，有助於延緩病程、改善生活品質，也能大幅減輕照顧者的壓力。

▲▼玉里醫院藉農民節表彰大會設攤，進行失智症相關衛教與篩檢。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院社區精神科專業團隊現場提供「AD-8極早期失智症篩檢量表」檢測，幫助民眾初步評估是否可能有失智傾向，若結果超過2分，建議儘早前往神經內科或精神科進一步檢查。除了篩檢，現場也設計了趣味「記憶小遊戲」與民眾互動，透過輕鬆有趣的方式提升記憶力及認知功能，吸引各年齡層熱情參與。

▲▼玉里醫院藉農民節表彰大會設攤，進行失智症相關衛教與篩檢。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼現場也設計了趣味「記憶小遊戲」與民眾互動，吸引各年齡層熱情參與。

現場許女士分享：「長期照顧患有失智症的媽媽，過去常因她突如其來的情緒激動與日常混亂感到困擾。媽媽有時一整天會重複問同一件事，有時又突然生氣說我們害她，她以前很溫和的，但這幾年真的變了。我現在才知道原來這些行為其實是病症的一部分，並非單純個性改變。」玉里醫院簡以嘉院長也表示：「農民們平時辛勤付出，健康更需要被看見與守護。醫院特設失智症門診及多元科別門診服務，包括神經內科、內科、心臟內科、家庭醫學科等，期待透過深入社區與多元服務，與地方攜手照顧每一位鎮民的身心健康。」

▲▼玉里醫院藉農民節表彰大會設攤，進行失智症相關衛教與篩檢。（圖／玉里醫院提供，下同）

該院楊少雲護理長提供5個照護攻略，助民眾抗失智：
1.建立穩定作息，減少混淆與焦慮
2.使用圖像提示或標示，協助記憶
3.避免一次給予過多指令，減輕壓力
4.維持簡單日常活動，延緩功能退化
5.面對情緒起伏，以平和語氣回應，避免爭辯

活動不僅促銷在地農產，同時透過和玉里醫院的合作，加強呼籲民眾重視自身與家人的健康狀況，一舉數得，玉里醫院持續推動失智症照護與社區服務，攜手打造更健康、安心的生活環境。
 

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